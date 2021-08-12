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Brent на ICE подешевела на 0,43% из-за ухудшенного МЭА прогноза спроса на нефть

Альянс ОПЕК+ в июле вновь перевыполнил свое соглашение по ограничению добычи нефти, достигнув показателя в 110%, при этом Россия слегка ухудшила соблюдение обязательств - до 95%, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
Finam.Ru
В МЭА ожидают, что страны, производители нефти, не входящие в альянс ОПЕК+, в этом году увеличат добычу нефти на 0,6 млн б/с.
ТАСС
Запасы стран ОЭСР оказались на 131 млн баррелей ниже среднего за пять лет уровня, если брать период с 2016 по 2020 годы, и на 66 млн баррелей ниже, если брать период с 2015 по 2019 годы.
ТАСС
Изменение прогноза связано с тем, что ряд стран Азии ввели очередные ограничения из-за распространения коронавируса.
Российская газета

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