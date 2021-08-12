Советник губернатора Усса назвал жалующихся на смог красноярцев «ноющей кучей дерьма»

Советник губернатора Красноярского края Андрей Агафонов выразил недовольство тем, что жители регионального центра высказали в соцсетях претензии фигуристу Алексею Ягудину из-за того, что он во время посещения города не заметил смога от природных пожаров.