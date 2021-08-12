Альянс ОПЕК+ в июле вновь перевыполнил свое соглашение по ограничению добычи нефти, достигнув показателя в 110%, при этом Россия слегка ухудшила соблюдение обязательств - до 95%, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
Напомним, на прошлой неделе Ульяновский автозавод начал продажи битопливных версий внедорожников УАЗ «Патриот» и «Пикап», способных работать как на бензине, так и на компримированном природном газе (метане).
Депутат Верховной рады, член фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин выразил сомнение в том, что украинская власть понимает последствия проводимой политики в отношении России.
Советник губернатора Красноярского края Андрей Агафонов выразил недовольство тем, что жители регионального центра высказали в соцсетях претензии фигуристу Алексею Ягудину из-за того, что он во время посещения города не заметил смога от природных пожаров.