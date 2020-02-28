Энергетика

ФинмаркетФинмаркетНефть продолжает быстро дешеветь

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 мск подешевели на $1,41 (на 2,73%) - до $50,32 за баррель. В четверг их цена упала на $1,08 (на 2,05%), составив на закрытие $51,73 за баррель.
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