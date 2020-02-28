Энергетика

Мой БрянскМой БрянскЦена нефти Brent опустилась ниже $50

Стоимость нефти WTI упала до минимума с января 2019 года. Согласно данным торгов, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 4%. Об этом сообщает «ТАСС».
Читать в источнике
Комментировать66

Подробнее о событии

Рынок нефти закрылся на выходные при цене чуть выше 50 долларов

Московский Комсомолец28 февраля в 23:04

Стоимость нефти Brent упала ниже $49 за баррель впервые за 2,5 года

Ведомости28 февраля в 12:01

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель

РИА Новости26 февраля в 21:39

Цена нефти Brent опустилась ниже $49 за баррель

RT на русском28 февраля в 11:15

Эксперты: глобальные рынки могут продолжить падение на следующей неделе

ТАСС28 февраля в 11:53

Мировые финансовые площадки лихорадит на фоне новостей о распространении коронавируса

Эхо Москвы28 февраля в 05:01

Цена нефти впервые более чем за 2,5 года упала ниже $49

РБК28 февраля в 12:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 08:50, Ашберн

Комментарии

Армия и оружие

Турецкие военные сбили два сирийских самолета

Вести.Ru 07:55
Происшествия

В Подмосковье мужчина и ребенок погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости 07:43
Общество

В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус

В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
РБК 07:11
Общество

Появились фото сожжения моста в Никола-Ленивце в честь Масленицы

В арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области в честь Масленицы 29 февраля сожгли деревянный мост высотой 20 м. Об этом сообщается на странице арт-парка в Instagram.
РБК 08:26
Наука

В гробнице Тутанхамона хотят найти тайные комнаты

Представители научного мира отметили, что, если все-таки авторам научной теории удастся обнаружить тайные комнаты в гробнице Тутанхамона, то это будет настоящая сенсация.
МедиаПоток 06:33
Авто

400 тыс. немцев могут потерять работу из-за электрокаров

Из-за распространения электрокаров работы могут лишиться 400 тысяч жителей Германии.
Shraibikus News вчера в 02:23
Политика

Глава Минобороны ФРГ призвала усилить давление на Россию и САР

Лидер правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Евросоюзу и США нужно усилить давление на лидеров России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада.
RT на русском 02:15
Политика

В Раде отрицают получение заявления об отставке Гончарука

Заявление об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука на рассмотрение парламента не поступало, заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков.
RT на русском 07:36
Общество

В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

Сервис "Яндекс.Такси" запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пассажиров.
Газета.Ru 07:53
Здоровье

Мурашко призвал изменить отношение специалистов к общению с пациентами

Глава Минздрава Михаил Мурашко на открытии здравоохранительного блока конкурса «Лидеры России 2020» призвал специалистов отказаться от модели «лабораторной медицины», когда общение с пациентом сводится к инструментальному взаимодействию.
Собеседник 07:56
Политика

Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в нашей стране под контролем, делается все необходимое для борьбы с этим вирусом.
Российская газета 03:16
Происшествия

Главного редактора Sputnik Турция задержали

Задержан главный редактор агентства Sputnik Турция, передает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 07:20
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС вчера в 08:00
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo вчера в 12:37
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Ульяновской области

Десять человек, по предварительным данным, пострадали в результате опрокидывания автобуса в кювет в Ульяновской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Интерфакс вчера в 02:01
Происшествия

Россиянин матом обругал подростков за мат

Россиянин в кафе услышал, как подростки ругаются матом, возмутился и обматерил их. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Подъем».
Lenta.ru 08:36
Спорт

Российские лыжники взяли бронзу в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости 06:47
Политика

Путин пообщался в Пскове с родными погибших в Чечне десантников

Владимир Путин встретился в Пскове с родственниками военнослужащих шестой парашютно-десантной роты, погибших 20 лет назад в Чечне, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:56
Происшествия

Домработница Павла Буре избила няню его детей

В доме легендарного хоккеиста НХЛ Павла Буре произошёл конфликт между няней его детей и домработницей.
Metaratings 08:27
Общество

Япония завершила эвакуацию с лайнера Diamond Princess

Японские власти завершили эвакуацию с лайнера Diamond Princess, который стоял на карантине в порту из-за коронавируса.
РЕН ТВ 06:07
Шоу-бизнес

Отец Юлии Началовой запел через год после смерти дочери

Отец Юлии Началовой запел спустя год после безвременной кончины дочери.
Пятый канал 00:17
Происшествия

СК выясняет причину смерти супружеской пары в Москве

Следствие начало проверку после смерти супружеской пары, тела нашли в субботу в квартире на западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
РИА Новости 06:47
Происшествия

В Ингушетии задержали полицейского после убийства женщины из-за видео

РИА Новости 06:25
Происшествия

В Москве покончила с собой 13-летняя дочь сотрудника ФСБ

В Москве покончила с собой 13-летняя дочь сотрудника ФСБ, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Lenta.ru 05:47
Общество

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Российская газета 28 февраля в 08:56
Кино

«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»

«Золотого медведя» — главную награду Международного берлинского кинофестиваля — получил фильм «Зла не существует» Мохаммада Расулофа.
RT на русском вчера в 15:41
Политика

Пушков прокомментировал просьбу Эрдогана не мешать Турции в Сирии

Просьбу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту РФ Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе прокомментировал сенатор Алексей Пушков, пишет РИА Новости.
Мой Брянск 02:44
Религия

Православные отмечают Прощеное воскресенье

Известия 01:51
Футбол

«Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом» в первом матче при Слуцком

РБК 08:12
Биатлон

В СБР попросили IBU предоставить официальную позицию по делу Логинова

Союз биатлонистов России представил обращение в Международный союз биатлонистов (IBU), где попросил организацию оценить действия, которые привели к обыскам на чемпионате мира в Италии у россиянина Александра Логинова и его тренера.
Piter.tv вчера в 03:27
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное