За предыдущие две торговые сессии нефть подешевела суммарно почти на 4% на опасениях за спрос в свете распространения штамма коронавируса "омикрон", которое может повлечь новое ужесточение карантинных ограничений и помешать восстановлению экономики.
Учитывая, что норма прибыли автопроизводителя обычно варьируется от 5 до 6%, а норма наценки дилера на новый автомобиль лежит в диапазоне от 7 до 10%, то наценка до 10% позволит официальному дилерскому бизнесу иметь приемлемую маржу, добавил источник.
Президент России Владимир Путин заявил о крайней обеспокоенности Москвы по поводу развертывания элементов систем противоракетной обороны (ПРО) США вблизи российских границ, в том числе в связи с возможным появлением ракетных комплексов на Украине.