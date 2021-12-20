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Brent подешевела до $71,24 за баррель

По состоянию на 7.40 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,8% - до 72,09 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1,05%, до 69,33 доллара.
РИА Новости
За предыдущие две торговые сессии нефть подешевела суммарно почти на 4% на опасениях за спрос в свете распространения штамма коронавируса "омикрон", которое может повлечь новое ужесточение карантинных ограничений и помешать восстановлению экономики.
РИА Новости
Поддерживает коррекционный рост нефтяных котировок новость о приостановке добычи на четырех нефтяных месторождениях Ливии, включая крупнейшее в стране месторождение Шарара.
РИА Новости
Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 17 декабря сократились на 2,6 миллиона баррелей, что может стать четвертой неделей снижения запасов подряд.
Агентство нефтегазовой информации

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