За предыдущие две торговые сессии нефть подешевела суммарно почти на 4% на опасениях за спрос в свете распространения штамма коронавируса "омикрон", которое может повлечь новое ужесточение карантинных ограничений и помешать восстановлению экономики.
Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесли в Госдуму законопроект о введении новой ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет.
Обвиняемая в Белоруссии по семи статьям Уголовного кодекса россиянка София Сапега попросила президента республики Александра Лукашенко о помиловании, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на отчима девушки.