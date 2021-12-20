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Brent подешевела до $71,24 за баррель

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась до $69,78 за баррель.
Коммерсантъ
За предыдущие две торговые сессии нефть подешевела суммарно почти на 4% на опасениях за спрос в свете распространения штамма коронавируса "омикрон", которое может повлечь новое ужесточение карантинных ограничений и помешать восстановлению экономики.
РИА Новости
Поддерживает коррекционный рост нефтяных котировок новость о приостановке добычи на четырех нефтяных месторождениях Ливии, включая крупнейшее в стране месторождение Шарара.
РИА Новости
Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 17 декабря сократились на 2,6 миллиона баррелей, что может стать четвертой неделей снижения запасов подряд.
РИА Новости

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