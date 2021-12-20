За предыдущие две торговые сессии нефть подешевела суммарно почти на 4% на опасениях за спрос в свете распространения штамма коронавируса "омикрон", которое может повлечь новое ужесточение карантинных ограничений и помешать восстановлению экономики.
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что Россия не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине, в Грузии и Молдавии.
В договоре по гарантиям безопасности в Европе, который Россия предложила США и НАТО, содержатся рациональные идеи, которые устраивают национальные интересы обеих стран, однако есть вероятность, что Вашингтон откажется от переговоров по его заключению, считает политолог-американист Малек Дудаков.