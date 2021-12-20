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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $70 впервые с начала декабря

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Цена февральского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов 20 декабря подешевела более чем на 5,1% — до $69,75 за баррель, свидетельствуют данные торгов Лондонской биржи ICE.
Ведомости
За предыдущие две торговые сессии нефть подешевела суммарно почти на 4% на опасениях за спрос в свете распространения штамма коронавируса "омикрон", которое может повлечь новое ужесточение карантинных ограничений и помешать восстановлению экономики.
РИА Новости
Главным негативным фактором для рынка нефти стали новые коронавирусные ограничения в Европе.
Финмаркет
Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 17 декабря сократились на 2,6 миллиона баррелей, что может стать четвертой неделей снижения запасов подряд.
РИА Новости

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