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Brent подешевела до $81,36 за баррель

По состоянию на 7.59 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,43%, до 81,22 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,63%, до 78,73 доллара.
РИА Новости
Февральские фьючерсы на WTI также показали рост, поднявшись на 0,24%, до $79,09.
Газета.Ru
Нефть в Казахстане как раз добывается в основном на западе страны, на Каспии.
РИА Новости
"Есть опасения, что растущее число случаев заражений может привести к еще большему ограничению транспортного движения, что снизит спрос у одного из крупнейших в мире потребителей нефти", - добавили эксперты.
РИА Новости

Подробнее о событии

Фьючерсы на Brent дорожают до $81,22 за баррель на рисках перебоев с поставками из Казахстана
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