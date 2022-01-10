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Brent подешевела до $81,36 за баррель

По состоянию на 7.59 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,43%, до 81,22 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,63%, до 78,73 доллара.
РИА Новости
По мнению The Wall Street Journal, рост цен на нефть сейчас обусловлен опасениями по поводу перебоев поставок из Казахстана.
Взгляд.ру
Нефть в Казахстане как раз добывается в основном на западе страны, на Каспии.
РИА Новости
Однако текущий недостаток предложения снижает давление на котировки сырья.
Экономика сегодня

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