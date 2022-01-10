10 января на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Лукашенко выразил мнение, что, если не извлечь уроки из событий в Казахстане, подобное может повториться, и прежде всего - в Узбекистане.
Делегация США по итогам переговоров в Женеве обещала дать письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности на следующей неделе, сообщили «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники, близкие к переговорам.
Дебошир в Ленинградской области напал на прибывших по вызову полицейских, при задержании ему стало плохо и он умер – как выяснилось, от острой сердечной недостаточности после употребления наркотиков; в квартире лежала без сознания его сильно избитая жена, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.