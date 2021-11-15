Согласно появившимся ранее утром данным госстатбюро Китая, добыча нефти в стране выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за период с января по октябрь на 2,5%. В сравнении с 2019 годом нефти в КНР стали добывать на 4,2% больше.