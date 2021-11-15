Несмотря на позитивное закрытие рынка акций в США в конце прошлой недели, рынки акций в азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) частично растут, частично снижаются, смешанно реагируя на вышедшую экономическую статистику.
Согласно появившимся ранее утром данным госстатбюро Китая, добыча нефти в стране выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за период с января по октябрь на 2,5%. В сравнении с 2019 годом нефти в КНР стали добывать на 4,2% больше.
Что касается российского рынка акций, то по-прежнему сохраняется положительная корреляция с ценами на нефть, в то время как в течение последних трех недель наблюдается обратная корреляция с индексом S&P 500.
Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО, однако отказался предоставлять План действий по членству (ПДЧ) обеим странам, который представляет собой первый шаг в юридической процедуре вступления в организацию.
Прокуратура Новосибирской области организовала проверку обеспечения медицинскими препаратами от спинально-мышечной атрофии (СМА) шестилетнего мальчика, который, по данным местных СМИ, умер из-за нехватки лекарств.