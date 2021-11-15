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Brent подешевела до $81,78 за баррель

Несмотря на позитивное закрытие рынка акций в США в конце прошлой недели, рынки акций в азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) частично растут, частично снижаются, смешанно реагируя на вышедшую экономическую статистику.
ПРАЙМ
К 8:06 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,39 (0,47%), до $81,78 за баррель.
Интерфакс
Согласно появившимся ранее утром данным госстатбюро Китая, добыча нефти в стране выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за период с января по октябрь на 2,5%. В сравнении с 2019 годом нефти в КНР стали добывать на 4,2% больше.
Expert.ru
Что касается российского рынка акций, то по-прежнему сохраняется положительная корреляция с ценами на нефть, в то время как в течение последних трех недель наблюдается обратная корреляция с индексом S&P 500.
ПРАЙМ

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Нефть дешевеет на новостях из Китая
Expert.ru01:18
Цены на нефть марки WTI опустились ниже уровня $80 за баррель
ИА Красная Весна00:54
Цены на нефть пошли вниз на международных торгах
Росбалт00:29
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Brent подешевела до $81,78 за баррель
Интерфакс00:45
Российский рынок и рубль пойдут за нефтью в случае снижения цен на неё
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