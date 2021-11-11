Служба безопасности Украины (СБУ) проверяет возможную причастность экс-президента страны Петра Порошенко и бывшей главы Национального банка (НБУ) Валерии Гонтаревой к государственной измене при закупках угля из Донбасса.
Минфин предложил освободить от подоходного налога семьи с двумя и более детьми, которые продали свое жилье для покупки более просторного, сообщил РБК со ссылкой на проект поправок Минфина к Налоговому кодексу.
В четверг в РБК со ссылкой на источник в правительстве сообщили, что власти внесут два законопроекта об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах, а мера будет действовать до июня 2022 года.
Компания Softline намерена потратить большую часть из $400 млн, которые компания получила в ходе первичного публичного размещения (IPO) на Лондонской фондовой бирже, на приобретение порядка тридцати IT-компаний в других странах.