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Citigroup: США могут использовать до 60 млн баррелей нефти из стратегического резерва

На 07:32 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent снижались в цене на 0,76% - до $82,24 за баррель.
Агентство нефтегазовой информации
Днем ранее ОПЕК опубликовала свой ежемесячный прогноз.
Агентство нефтегазовой информации
В пятницу инвесторы ждут публикации еженедельного отчета о количестве действующих буровых нефтяных установок в США, публикуемого Baker Hughes.
Финмаркет
"Сейчас очень большой интерес к тому, когда же, наконец, произойдет разворот активности в американском сланцевом секторе к росту", - отмечает президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч.
Финмаркет

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Цены на нефть снижаются: Brent - $82,24 за баррель, WTI - $81,03
Агентство нефтегазовой информации00:04
Доброе утро! Нефть ушла в минус, рынки АТР двигаются разнонаправленно
Finam.Ru01:00
Мировые цены на нефть выросли в ходе торгов на 0,02%
Телеканал 360°10 ноября в 06:35
Citigroup: США могут использовать до 60 млн баррелей нефти из стратегического резерва
Profinance.ruвчера в 14:59
Цены на нефть в четверг WTI частично восстановили позиции после вчерашнего обвала
ПРАЙМ16:59
Цены на нефть растут
RT на русскомвчера в 00:23
Brent подешевела до $82,26 за баррель
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