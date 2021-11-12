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Brent подешевела до $82,26 за баррель

Цены на нефть опускаются в пятницу на фоне понижения ОПЕК прогноза спроса на 2021 год, а также ожиданий возможной продажи Штатами нефти из стратегического резерва.
Интерфакс
-> Цены на нефть снижаются в пятницу, сведя на нет рост по результатам предыдущей сессии, на фоне роста доллара в ожидании, что Федрезерв перенесет планы по повышению ставок для сдерживания инфляции.
Finam.Ru
На 07:32 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent снижались в цене на 0,76% - до $82,24 за баррель.
Агентство нефтегазовой информации
В то же время, сильный доллар может стать препятствием для роста цен на нефть, так как исторически "черное золото" торгуется именно в долларах, что делает нефть дороже для стран, использующих другую валюту.
Finam.Ru

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Цены на нефть потеряли весь дневной рост на фоне укрепления доллара
ИА Красная Весна07:34
Цены на нефть снижаются: Brent - $82,24 за баррель, WTI - $81,03
Агентство нефтегазовой информации00:04
По состоянию на 15.01 мск январские фьючерсы на Brent падают на 1,45%, до 81,67 доллара за баррель
ПРАЙМ07:14
Нефть дешевеет на фоне роста доллара и ухудшения ОПЕК прогноз спроса
Profinance.ru02:38
Нефть теряет в цене на фоне укрепления доллара
Finam.Ru04:44
Brent подешевела до $82,26 за баррель
Интерфакс00:29
Мировые цены на нефть выросли в ходе торгов на 0,02%
Телеканал 360°10 ноября в 06:35

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