В то же время, сильный доллар может стать препятствием для роста цен на нефть, так как исторически "черное золото" торгуется именно в долларах, что делает нефть дороже для стран, использующих другую валюту.
Юбилейное издание Skyrim включает в себя контент десятилетия, в том числе основную игру и дополнения Skyrim Special Edition, а также уже существующий и новый контент от Creation Club, включая квесты, подземелья, боссов, оружие, заклинания и многое другое.
В Сергиевом Посаде задержан 47-летний полицейский, выстреливший из травматического пистолета в 20-летнюю дочь в ходе ссоры, сообщила представитель регионального управления следственного комитета (СК) Ольга Врадий в пятницу журналистам.
В четверг в РБК со ссылкой на источник в правительстве сообщили, что власти внесут два законопроекта об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах, а мера будет действовать до июня 2022 года.
Карпентер призвал США прекратить поставки вооружения на Украину, так как превращение Киева в военного союзника Запада нарушает обозначенные Россией «красные линии» и подталкивает украинское руководство к провокациям во внешней политике.