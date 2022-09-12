"Сейчас, похоже, на первый план выходит потенциальная слабость спроса в связи с опасениями рецессии и длительными ограничениями в Китае", — сказал агентству Bloomberg аналитик по нефти и газу из RHB Investment Bank Bhd Шон Лим (Sean Lim).
«Противником оставлены позиции за взлетно-посадочной полосой аэропорта Донецка, и уже это повлекло значительное снижение обстрелов из орудий калибра 122 мм в направлении Ясиноватой, в направлении Киевского и Куйбышевского районов Донецка», — указал Баевский в эфире Первого канала.