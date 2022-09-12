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Brent подешевела до $91,45 за баррель

К 8:15 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,39 (1,5%), до $91,45 за баррель.
Интерфакс
Цены на "черное золото" находятся под давлением потенциального снижения спроса на нефть в связи с возможной рецессией мировой экономики.
ПРАЙМ
Власти страны сохраняют ограничения на передвижение, снижая тем самым потребление бензина.
ПРАЙМ
"Сейчас, похоже, на первый план выходит потенциальная слабость спроса в связи с опасениями рецессии и длительными ограничениями в Китае", — сказал агентству Bloomberg аналитик по нефти и газу из RHB Investment Bank Bhd Шон Лим (Sean Lim).
ПРАЙМ

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Brent подешевела до $91,45 за баррель
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