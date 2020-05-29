Котировки нефти после разнонаправленных колебаний снижаются вечером в четверг после публикации данных Минэнерго США о росте запасов нефти в стране. К 17:05 по московскому времени июльские фьючерсы дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,19 (0,55%) до $34,55 за баррель.

Brent подешевела до $34,55 за баррель

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