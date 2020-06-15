Энергетика
ИнтерфаксBrent подешевела до $37,65 за баррель
К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель. В пятницу контракт подорожал на $0,18 (0,5%), до $38,73 за баррель.
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Экономика
«Эксперт РА» ожидает спада ВВП России на 4,2% в 2020 году
По прогнозу «Эксперт РА», падение экономики России по итогам 2020 года составит 4,2%, сообщил в интервью «РИА Новости» гендиректор рейтингового агентства Сергей Тищенко.
Коммерсантъ 00:41
Игры
PC Gaming Show 2020 пройдет сегодня
Организаторы говорят, что более двух десятков студий, издателей и разработчиков примут участие в PC Gaming Show, который предложит «эксклюзивные трейлеры, интервью и шоу».
Evo-rus.com 13 июня в 14:14
Шоу-бизнес
Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
Общество
В Москве вылечились от коронавируса еще 2133 человека
В Москве за последние сутки еще 2133 человека вылечились от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 02:19
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей
Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты популярного немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня вчера в 03:10
Технологии
Назван простой способ смотреть YouTube-ролики без рекламы
В Сети обнаружили простой способ смотреть YouTube бесплатно и без рекламы, который заключается в изменении всего одного символа в URL.
Astera 13 июня в 12:12
Экономика
Бизнес попросил помочь поставщикам системообразующих компаний
Крупные компании попросили правительство помочь не только системообразующим компаниям, но и их поставщикам, а также увеличить лимит кредитов для группы компаний.
Коммерсантъ 01:24
Общество
Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса
Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM вчера в 03:27
Шоу-бизнес
Сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома
11-летний Нокс стал личным фотографом мамы. На улице Анджелине Джоли не дают прохода папарацци, а дома преследуют с камерой дети.
7Дней.ру вчера в 02:00
Футбол
«Реал» одержал победу над «Эйбаром»
Soccer.ru вчера в 15:24
Политика
Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне.
Газета.Ru вчера в 14:18
Политика
Пресса Германии: Украина мечтает стать одной из космических держав
Как известно, предприятия, расположенные на Украине, внесли существенный вклад в развитие советской космической отрасли.
Военное обозрение 02:13
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском вчера в 19:18
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество
Президента Арктической академии наук в Петербурге обвинили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Петербурге Валерию Митько предъявлено обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
Футбол
Тренер сборной Украины: Если Зидан доверится Лунину, он сожрет Куртуа
Главный тренер юношеской сборной Украины Александр Петраков поделился мнением о перспективах голкипера Андрея Лунина в мадридском «Реале».
Нева Спорт 01:28
Общество
«Коммерсантъ» рассказал о возможной отмене экологической госэкспертизы
В число объектов, для которых не потребуется такая экспертиза, попадет строительство всех объектов, связанных с обращением с отходами (мусоросжигательные заводы, предприятия по утилизации и обезвреживанию мусора, проекты рекультивации свалок) и все стройки на особо охраняемых природных территориях.
Ведомости вчера в 23:28
Армия и оружие
Какое российское оружие сможет уничтожать гиперзвуковые цели
Концентрация ресурсов Как пояснил Дмитрий Корнев, эффективное средство перехвата гиперзвуковых аппаратов должно быть оснащено мощной радиолокационной станцией (РЛС), системой цифровой обработки сигналов, высокопроизводительной вычислительной аппаратурой, качественным комплексом отсева ложных целей и скоростными ракетами.
RT на русском 00:04
Происшествия
В Турции произошло землетрясение, есть пострадавшие
В воскресенье, 14 июня, на востоке Турции произошло сильное землетрясение.
Московский Комсомолец вчера в 11:46
Шоу-бизнес
Барбара Стрейзанд подарила дочери Джорджа Флойда акции Disney
Американская певица Барбара Стрейзанд подарила шестилетней дочери Джорджа Флойда Джианне акции студии Disney.
МИР 24 вчера в 21:46
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Армия и оружие
Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке
Газета.Ru вчера в 18:59
Игры
Сумма донатов на разработку Star Citizen достигла $300 миллионов
По всей видимости, счетчик на официальном сайте Star Citizen не учитывает пожертвования инвесторов, поскольку в марте 2020 года Cloud Imperium Games объявила, что ей удалось достичь суммы в 340 миллионов долларов.
Evo-rus.com вчера в 11:21
Общество
87 процентов алкоголя в магазинах оказалось нелегальным
Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев отметил, что нелегальный оборот крепкого алкоголя в целом по России сегодня оценивается примерно в 30%, то есть 35 млн декалитров, в то время как 87 млн декалитров продается с соблюдением норм законодательства.
Комсомольская правда 01:47
Экономика
Программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей
Программа льготной сельской ипотеки в РФ в 2020 году получит еще 2 миллиарда рублей, таким образом, ее финансирование в текущем году утроится, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
РИА Новости 01:05
Общество
Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса
Результаты опроса, оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березкину РБК, предоставил сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» Согласно исследованию, в среднем после стабилизации ситуации с COVID-19 работники хотели бы получать 74 тысячи рублей после вычета налогов.
Lenta.ru вчера в 22:39