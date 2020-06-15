Коронавирус
ИнтерфаксBrent подешевела до $37,65 за баррель
К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель. В пятницу контракт подорожал на $0,18 (0,5%), до $38,73 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 02:21, Ашберн
Авто
В Уфе пройдет распродажа автомобилей должников
13 июля в Уфе пройдет очередной аукцион по продаже арестованных автомобилей, подать заявку на участие можно до 26 июня.
Автоновости дня вчера в 23:48
Авто
Названы лучшие иномарки стоимостью до 100 тысяч рублей
Эксперты изучили отечественный автомобильный рынок и выделили наиболее интересные подержанные иномарки с ценником до 100 тыс. рублей.
SpeedMe вчера в 03:34
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
Хоккей
Гусев поставил оценку своему первому сезону в НХЛ
Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев оценил свой первый сезон в НХЛ по пятибалльной шкале.
Metaratings вчера в 16:40
Игры
На разработку игры Star Citizen от поклонников собрали более $300 млн
Вашингтон, 14 июня 2020, 15:09 — REGNUM Студия Cloud Imperium Games Corporation собрала на разработку космического симулятора Star Citizen от игроков более $300 млн.
REGNUM вчера в 08:09
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Авто
С 1 июля российских водителей ждет три нововведения
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 13 июня в 02:50
Экономика
Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса
Больше всех в апреле и мае этого года сократили расходы на заработные платы компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений.
РИА Новости 01:40
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Здоровье
В Воркуте зафиксирован рекордный прирост больных с коронавирусом
Всего в Коми к 14 июня лабораторно подтверждены 2266 случаев COVID-19, выздоровели 1025 человек.
DP.RU вчера в 14:07
Интернет
Названы главные опасности подключения к общественным сетям Wi-Fi
Подключение к любому WI-FI, кроме корпоративных сетей, может быть опасным и привести к взлому устройства пользователя.
Mockva.ru 00:00
Культура
Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище поставлен актеру Вячеславу Тихонову
Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
Millionaire.ru вчера в 12:16
Общество
Главный инфекционист: США вернутся к нормальной жизни только через год
Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что страна может вернуться к нормальной жизни только через год.
News.ru вчера в 11:25
Происшествия
В Волгограде зарезали иностранного студента-медика
Иностранного студента медицинского университета зарезали в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 02:14
Здоровье
Назван простой продукт, снижающий давление и холестерин
Зарубежные медики напомнили, что одним из самых полезных в рационе продуктов является чеснок.
Российская газета 12 июня в 21:30
Общество
За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 128 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 15 июня выявлено 128 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:39
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Армия и оружие
У ЗРК С-400 «Триумф» могут появиться контргиперзвуковые возможности
Телеканал RT провел опрос среди военных экспертов, которые предположили появление в скором времени контргипрезвуковых возможностей у доработанной модификации ЗРК С-400 «Триумф».
Военное дело 01:11
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
Общество
Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса
Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
Шоу-бизнес
Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
Общество
Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине
Сотрудничество ведущей Ксении Собчак и популярного косметического бренда прервано.
Московский Комсомолец вчера в 09:01
Общество
В Кузбассе выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом
Всего в регионе зарегистрировано 1062 пациента с коронавирусом, 398 человек выписаны, медицинскую помощь получают 657 пациентов, семеро скончались.
REGNUM 01:06
Театры
БДТ поставит пьесу «Вишневый сад» в Minecraft
Как сообщается в социальных сетях БДТ, этой постановкой откроется целая серия minecraft-спектаклей по мотивам школьной программы по литературе.
Афиша Daily 13 июня в 10:15
Авто
Появились новые изображения рестайлингового Lada Largus
В салоне рестайлингового «Ларгуса» должны появиться новые передние сиденья, другие карты дверей и передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и мультимедиа «перекочуют» к новинке от соплатформенного хэтчбека XRay Cross.
Автоновости дня 13 июня в 14:18
Общество
Составлен рейтинг российских регионов по уровню благосостояния семей
Тройку лидеров рейтинга российских регионов по уровню благосостояния семей замкнула Москва — 65 и 76 тысяч рублей.
RuNews24.ru вчера в 19:52
Шоу-бизнес
Фото российской гимнастки в нижнем белье взволновали фанатов
Российская гимнастка Анастасия Татарева опубликовала фотографии, которые взволновали фанатов.
Lenta.ru 01:31
Политика
Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции
Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru вчера в 07:40