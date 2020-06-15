К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель. В пятницу контракт подорожал на $0,18 (0,5%), до $38,73 за баррель.

Brent подешевела до $37,65 за баррель

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