Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксBrent подешевела до $37,65 за баррель

К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель. В пятницу контракт подорожал на $0,18 (0,5%), до $38,73 за баррель.
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Brent подешевела до $37,65 за баррель

Интерфакс01:40

Стоимость нефти падает из-за опасений второй волны коронавируса

News.ru01:52

Стоимость июльских фьючерсов WTI снизилась до $35

ИА Красная Весна01:09

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:22

Нефть дешевеет на 2-3% на опасениях медленного восстановления спроса

ПРАЙМ01:01

Эхономика: Мировые цены на нефть продолжают снижение

Эхо Москвы13 июня в 09:16

Цена нефти Brent упала ниже $37 впервые с 29 мая

РБК12 июня в 03:10
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Космос

«Роскосмос» разработал схему незаметной работы спутника-инспектора

Специалисты "Роскосмоса" разработали такой способ запуска, который заключается в выведении спутника-инспектора на орбиту ниже, чем спутник-цель.
РИА Новости вчера в 21:53
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Фигурное катание

Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию

Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию, следует из документа на сайте Министерства спорта РФ.
Интерфакс-Спорт вчера в 16:57
Происшествия

В Красноярске ищут женщину, избившую в лифте ребенка

Полиция разыскивает женщину, избившую маленькую девочку в лифте дома в Октябрьском районе Красноярска, сообщает краевой главк МВД.
РИА Новости вчера в 23:28
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Политика

Украина возобновит международные авиаперелеты с 15 июня

Международное авиасообщение, ранее приостановленное из-за пандемии коронавируса, возобновят на Украине с 15 июня.
Известия 00:51
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Экономика

Продажи дезинфицирующих средств в России выросли на 1100%

Продажи дезинфицирующих средств в России с марта по июнь текущего года выросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Известия 01:15
1
Экономика

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к колл-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
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Шоу-бизнес

Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России

Известия 01:50
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
7,3K
Экономика

Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса

Больше всех в апреле и мае этого года сократили расходы на заработные платы компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений.
РИА Новости 01:40
Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
Общество

Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса

Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
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Общество

Стал известен заработок Михаила Ефремова

Om1.ru 00:00
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Шоу-бизнес

Сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома

11-летний Нокс стал личным фотографом мамы. На улице Анджелине Джоли не дают прохода папарацци, а дома преследуют с камерой дети.
7Дней.ру вчера в 02:00
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Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

BFM.ru вчера в 23:21
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
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Общество

В Челябинске отменили запланированное на 24 июня построение войск и техники

REGNUM вчера в 11:15
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
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Единоборства

Роса победил Агилара раздельным решением судей на UFC on ESPN 10

Бой получился очень упорным, по статистике преимущество по ударам было у Агилара, но судьи признали победу Росы.
Чемпионат 13 июня в 23:05
Шоу-бизнес

Познер прокомментировал скандал вокруг ДТП с Ефремовым

Газета.Ru 01:36
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Общество

Племянница Трампа раскроет его налоговые схемы

Племянница президента США была главным источником информации для журналистского расследования, удостоенного Пулитцеровской премии, предоставив газете налоговые декларации дедушки и другую конфиденциальную финансовую документацию своей семьи.
Lenta.ru вчера в 22:08
Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели еще 198 человек

На 12 июня в Ростовской области у 7152 человек выявлено заражение коронавирусом COVID-19. Показатель заболевших — 170 на 100 тыс. населения.
Kursk.com 12 июня в 05:16
1,2K
Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
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Происшествия

В Челябинске огласили приговор экс-омбудсмену Алексею Севастьянову

Челябинский обзор 01:47
Шоу-бизнес

Ушедший со сцены Влад Сташевский сильно изменился

Зрители обратили внимание на кардинально изменившуюся внешность Сташевского.
Вечерний курьер вчера в 15:58
Общество

Московских чиновников заподозрили в злоупотреблении персональными данными

Правозащитники просят Роскомнадзор дать правовую оценку действиям МАДИ, а в случае нарушения – привлечь виновных к административной ответственности за нарушение законодательства о персональных данных.
Ведомости вчера в 17:02
Игры

СМИ: интерфейс Xbox Series X будет аналогичен Xbox One

Редактор The Verge Том Уоррен рассказал в твиттере, что, согласно его данным, интерфейс Xbox Series X будет аналогичен тому, что сейчас используется на Xbox One.
Игромания.ру вчера в 08:43
Футбол

«Челси» намерен устроить массовую чистку состава

«Челси» планирует ближайшим летом устроить массовую чистку состава, утверждает The Sun. Клуб готов продать сразу шесть футболистов.
ProstoProSport 01:43
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
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Общество

Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей

Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
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Происшествия

В «Пулково» два самолета задели друг друга

BFM.ru вчера в 06:44
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