Энергетика
ИнтерфаксBrent подешевела до $37,65 за баррель
К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель. В пятницу контракт подорожал на $0,18 (0,5%), до $38,73 за баррель.
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Космос
«Роскосмос» разработал схему незаметной работы спутника-инспектора
Специалисты "Роскосмоса" разработали такой способ запуска, который заключается в выведении спутника-инспектора на орбиту ниже, чем спутник-цель.
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Больше всех в апреле и мае этого года сократили расходы на заработные платы компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений.
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Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
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В Челябинске отменили запланированное на 24 июня построение войск и техники
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Бой получился очень упорным, по статистике преимущество по ударам было у Агилара, но судьи признали победу Росы.
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Редактор The Verge Том Уоррен рассказал в твиттере, что, согласно его данным, интерфейс Xbox Series X будет аналогичен тому, что сейчас используется на Xbox One.
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Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
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В «Пулково» два самолета задели друг друга
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