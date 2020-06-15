Энергетика

Вести ПодмосковьяВести ПодмосковьяУтром 15 июня цены на нефть существенно снизились

В предыдущий период цена нефти поднималась в связи с продлением максимальных квот добычи в рамках сделки ОПЕК+ на июль. Теперь же весь плюс отыгран резким понижением с начала торгов 15 июня. Участники рынка связывают снижение цены с опасениями по поводу начала второй волны коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

Brent подешевела до $37,4 за баррель

Известия03:17

Новости кризиса 14 июня. России грозит возвращение в советскую эпоху, на граждан потратят миллиарды

URA.Ru00:00

Коронавирус в США опрокинул цены на нефть

Московский Комсомолец01:57

Brent подешевела до $37,65 за баррель

Интерфакс01:40

Цены на нефть рухнули

Lenta.ru01:42

Ожидавшийся заход на новое снижение цен нефти становится свершившимся фактом

ПРАЙМ03:04

Цена на нефть резко снижается в ходе сегодняшних торгов

Эхо Москвы02:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 03:32, Ашберн
Здоровье

Руководство краевого Диагностического центра рассчиталось с медиками

Руководство Диагностического центра Алтайского края в полном объеме исполнило зарплатные обязательства перед сотрудниками, заявили в краевом правительстве.
Алтапресс вчера в 23:46
6
Здоровье

В Алтайском крае выявили 72 новых случая заражения коронавирусом

Общее число больных теперь составляет 2867 человек За сутки в Алтайском крае выявили 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
АМИТЕЛ 02:34
303
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
4,2K
Здоровье

В Алтайском крае возобновляют оказание плановой медицинской помощи

На третьем предусмотрен полный возврат в прежний режим больниц и поликлиник, а также стоматологической и офтальмологической помощи.
Бийский рабочий 02:17
Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
286
Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
1,5K
Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском вчера в 06:26
3K
Шоу-бизнес

Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России

Известия 01:50
169
Политика

Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили

Визит двух российских министров — главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — в Турцию отложили на неопределенный срок, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел.
Lenta.ru вчера в 10:26
502
Общество

Губернатор просит отправить в отставку мэра-взяточника в Славгороде

В муниципальной газете «Славгородские вести» председатель городского собрания депутатов Виктор Гутяр подтвердил получение письма от губернатора, а также сообщил что решение об отставке мэра Горбунова, который уже признался следователям в получении взяток на общую сумму в 6 млн рублей от поставщиков угля для нужд муниципалитета, будет принято 16 июня.
SM News 03:23
20
Общество

Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей

Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
578
Армия и оружие

В ДНР отменили режим полной боеготовности

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отменил введенный ранее режим полной боеготовности.
Lenta.ru вчера в 11:16
Политика

Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции

Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00
7,4K
Авто

Genesis вдвое увеличил гарантию на новый дизельный мотор

Корейский премиум-бренд Genesis увеличил гарантию на новый 3,0-литровый турбодизель в два раза – до 10 лет и 200 тысяч километров (в зависимости от того, что наступит раньше).
Автоновости дня вчера в 11:30
26
Армия и оружие

В России создадут водоплавающую версию комплекса ПВО «Тор-М2»

В России разрабатывают версию комплекса ПВО "Тор-М2", способную плавать, сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил генерал-лейтенант Александр Леонов в интервью журналу "Национальная оборона".
Газета.Ru 02:54
2
Экономика

Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса

Эксперты назвали сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за пандемии.
Известия 03:30
2
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 30 копеек — до 70,50 рубля. Курс евро поднялся на 1 копейку и составил 79,21 рубля.
RT на русском 03:01
1
Происшествия

В Красноярске ищут женщину, избившую маленькую девочку в лифте

Полиция ищет женщину, избившую в лифте дома в Красноярске малолетнюю девочку.
ТАСС 00:21
69
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
1,9K
Шоу-бизнес

Познер прокомментировал аварию с участием Ефремова

Профиль 00:31
119
Происшествия

Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы

В центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих.
Московский Комсомолец вчера в 14:02
138
Армия и оружие

Аргентина приобрела у Франции непригодные к полетам истребители

Актуальные Новости 00:00
12
Энергетика

Закупки Urals американцами помогли России выиграть нефтяную войну

США приняли решение нарастить закупки дешевого сырья, что спасло Россию от последствий нефтяной войны.
Экономика сегодня 13 июня в 03:08
302
Политика

Посла Чехии вызвали в МИД России

Чешский посол Витезслав Пивонька вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом. Об этом сообщил источник «РИА Новости» 15 июня.
Известия 02:50
29
Общество

В китайском городе Баодин ввели военное положение из-за коронавируса

В китайском мегаполисе Баодин ввели военное положение из-за вспышки коронавируса на пекинском оптовом рынке, который находится в соседней провинции.
ИжевскИнфо.РУ 03:22
2
Армия и оружие

Трамп рассказал о создающихся в США гиперзвуковых ракетах

В Америке идет работа над гиперзвуковыми ракетами, которые с расстояния 1,6 тыс км смогут поразить цель диаметром около 70 см. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк.
Вестник Кавказа 13 июня в 13:30
153
Экономика

Эксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис

Ранее в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить минимальную зарплату по России в размере 30 тысяч рублей в месяц, среднюю - в размере 70 тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 05:16
247
Авто

В России стартовали продажи автомобилей Chevrolet

SpeedMe 03:06
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
1,4K
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости 12 июня в 21:10
3K
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное