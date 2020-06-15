Энергетика

Газета.RuГазета.RuНефть дешевеет из-за всплеска коронавируса в США

Мировые цены на нефть снижаются на 2-3% из-за всплеска коронавируса в США, передает РИА "Новости". Согласно данным торгов, фьючерсы марки Brent с поставкой в августе подешевели до $37,85 за баррель, а цена на июльские фьючерсы WTI упала до $35,05 за баррель.
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Нефть дешевеет из-за всплеска коронавируса в США

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