Энергетика
Газета.RuНефть дешевеет из-за всплеска коронавируса в США
Мировые цены на нефть снижаются на 2-3% из-за всплеска коронавируса в США, передает РИА "Новости". Согласно данным торгов, фьючерсы марки Brent с поставкой в августе подешевели до $37,85 за баррель, а цена на июльские фьючерсы WTI упала до $35,05 за баррель.
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Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости.
Lenta.ru 05:03
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В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах
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Политика
Путин отверг критику КПРФ по поправкам к Конституции
Москва, 14 июня 2020, 16:00 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на критику со стороны Коммунистической партии Российской Федерации по поправкам к Конституции.
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В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди, обвиняемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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ЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков
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Самолеты ВВС Сирии уничтожили колонну террористов в Идлибе
Московский Комсомолец вчера в 17:30
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Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма
Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма.
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Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Шоу-бизнес
11-летний сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома
11-летний сын актрисы Нокс сфотографировал звездную маму на порожках дома совершенно без косметики и фильтров.
Городовой 06:09
Армия и оружие
В ДНР отменили режим полной боеготовности
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отменил введенный ранее режим полной боеготовности.
Lenta.ru вчера в 11:16
Политика
Макрон не приедет на парад Победы
Президент Франции Эмманюэль Макрон не получал приглашение на парад Победы и он не приедет, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Елисейского дворца.
Коммерсантъ 05:43
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Вести.Ru 04:58
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
Происшествия
Истребитель F-15 ВВС США упал в Северное море у побережья Британии
Американский истребитель F-15 в понедельник, 15 июня, рухнул в Северное море у побережья английского графства Йоркшир.
Известия 06:11
Здоровье
Названы места с повышенным риском заразиться коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев заявил, что наиболее опасными местами с риском повышенного заражения коронавирусом являются аптеки и магазины.
REGNUM вчера в 13:37
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина рассказала об отказе почек из-за коронавируса
Московский Комсомолец 04:16
Общество
Историк Соколов отказался от адвоката
В Петербурге прошло очередное заседание суда по делу историка Олега Соколова, убившего свою сожительницу аспирантку Анастасию Ещенко.
Neva.Today 06:55
Общество
Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии
Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима режима за шпионаж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:16
Хоккей
Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Максим Рыбин завершил карьеру
Нападающий Максим Рыбин завершил профессиональную карьеру, сообщил агент 38-летнего нападающего Сергей Паремузов.
Горобзор.ру 05:18
Общество
Волгоградский Роспотребнадзор рекомендовал продлить ограничения
Как сообщила на брифинге главный санитарный врач области Ольга Зубарева, пик заболеваемости пришелся на 22-ю неделю.
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Космос
Невидимый «бермудский треугольник». Там, где стрелка компаса сходит с ума
Недавно Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило, что, судя по спутниковым данным, крупнейшая магнитная аномалия Земли пришла в движение, разделилась на две части и изменила интенсивность.
РИА Новости 13 июня в 01:00
Происшествия
На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа
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Политика
Трамп заявил о том, что США заканчивают эру бесконечных войн
По словам американского лидера, США заканчивают эру бесконечных войн, поскольку к жизненно важным интересам США не относится решение «древних конфликтов в далеких странах, о которых многие люди даже не слышали».
ИА Новороссия 13 июня в 13:09
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«Унесённые ветром» вернут на HBO Max с комментарием киноведа
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Общество
Выплаты и пособия россияне смогут получить без справок
В пояснительной записке к документу говорится, что все нужные сведения государственные органы, которые отвечают за назначение выплат и пособий, будут собирать сами, путем взаимодействия между различными ведомствами.
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Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально разведены. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в понедельник, 15 июня.
Lenta.ru 05:28
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Пищевой гигант бросил вызов глобальной катастрофе
Бросая вызов глобальной катастрофе, международная корпорация планирует сократить выбросы парниковых газов от своего производства (углеродный след) и свести их к нулю к 2039 году.
Lenta.ru 06:32
Общество
Андрей Шмаров станет главным редактором «Ведомостей»
Совет директоров "Бизнес ньюс медиа" - издателя газеты "Ведомости" - рекомендовал гендиректору компании Глебу Прозорову назначить главным редактором Андрея Шмарова.
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