Будьте в Плюсе

Brent подорожала до $114,14 за баррель

К 17:48 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $6,21 (5,75%) - до $114,14 за баррель.
Интерфакс
Котировки нефти продолжают расти на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке и опасений сокращения поставок энергоносителей на глобальный рынок.
Интерфакс
Саудовская Аравия заявила 20 марта, что йеменские хуситы нанесли удары по нескольким объектам на территории страны, в том числе по топливному складу нефтекомпании Saudi Aramco в Джизане, а также предприятию по переработке газа в Янбу.
Интерфакс
Если западные страны откажутся от российской нефти, мировые цены на нефть могут подскочить до $300 за баррель, заявил вице-премьер России Александр Новак на встрече с депутатами Госдумы.
РБК Инвестиции

Подробнее о событии

Brent подорожала до $114,14 за баррель
Интерфаксвчера в 11:18
Стоимость нефти Brent растет более чем на 6%
ИА Красная Веснавчера в 11:05
Brent подорожала более чем на 5%
Вестник Кавказавчера в 10:22
Цена нефти Brent выросла более чем на 6% и превысила $114 за баррель
РБК Инвестициивчера в 10:30
Цена нефти Brent растет более чем на 6%
ТАССвчера в 10:02
Нефть Brent подорожала до $112,5 за баррель
The Moscow Postвчера в 08:07
Фьючерс на нефть Brent на май вырос на 4.39%
АК&Мвчера в 05:36

Интересное

Зеленский заявил о готовности обсуждать с президентом России Путиным темы Крыма и Донбасса

Владимир Зеленский полагает, что Крым и Донбасс – тяжелая история для всех, этот вопрос нужно решать после получения Украиной гарантий безопасности.
РИА Новости19:14

Япония считает недопустимым прекращение переговоров по мирному договору с Россией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во вторник в ходе дебатов в парламенте назвал недопустимым решение России о прекращении переговоров по мирному договору.
ТАСС20:44

Байден полагает, что Россия ответит на санкции Запада кибератаками

Запад в ответ на решение России ввел в отношении нее масштабные санкции.
ТАСС19:09

Мошенники обошли защиту iPhone от вирусов

Злоумышленники начали распространять вредоносные приложения на iPhone и iPad через фирменный сервис Apple TestFlight.
Sibnet Новости20 марта в 15:49

Немецкий эксперт Хегман назвал применение «Кинжала» на Украине предостережением для НАТО

Военные эксперты, говорится в статье, рассматривают использование Россией "Кинжала" как предостережение президента России Владимира Путина в адрес НАТО.
РИА Новости17:57

Пресс-секретарь МИД Захарова раскритиковала заявление Псаки об уходе компаний из России

Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла высказывания пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об уходе американских компаний из России.
РИА Новости18:25

Тверской суд Москвы запретил Instagram и Facebook в России за экстремистскую деятельность

Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России, которая потребовала признать американскую компанию Meta Platforms Inc. (бывшая Facebook) экстремистской организацией и запретить в стране принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram.
Lenta.ruвчера в 09:50

Посольство КНР заявило, что американские санкции нарушают нормы международных отношений

«Какие бы ограничения ни вводили США в отношении китайских чиновников под тем или иным предлогом, они серьезно нарушают основные нормы, регулирующие международные отношения, и вмешиваются во внутренние дела Китая», — подчеркнул Лю Пэнъюй.
Lenta.ru20:05

Президент Байден заявил, что у США нет биологического и химического оружия в Европе

Президент США Джо Байден заверил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.
РИА Новости18:40

В Швеции в результате нападения на лицей погибли два человека

Две женщины погибли при нападении на лицей в шведском городе Мальмё, которое произошло в понедельник.
ТАСС19:22