Саудовская Аравия заявила 20 марта, что йеменские хуситы нанесли удары по нескольким объектам на территории страны, в том числе по топливному складу нефтекомпании Saudi Aramco в Джизане, а также предприятию по переработке газа в Янбу.
Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России, которая потребовала признать американскую компанию Meta Platforms Inc. (бывшая Facebook) экстремистской организацией и запретить в стране принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram.
«Какие бы ограничения ни вводили США в отношении китайских чиновников под тем или иным предлогом, они серьезно нарушают основные нормы, регулирующие международные отношения, и вмешиваются во внутренние дела Китая», — подчеркнул Лю Пэнъюй.