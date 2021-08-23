ПРАЙММировые цены на нефть ускорили рост до 3% на фоне повышения фондовых рынковМировые цены на нефть коррекционно растут после падения на 7-9% на минувшей неделе, которое стало сильнейшим с октября.Агентство нефтегазовой информацииНа 7.58 цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,84%, до $65,64 за баррель, октябрьских фьючерсов - на 1,8%, до $66,35 за баррель.Агентство нефтегазовой информацииСентябрьские фьючерсов на WTI дорожали на 1,82%, до $63,24.Агентство нефтегазовой информацииНа рынке нефти в понедельник наблюдается коррекционный рост почти на 2% после снижения торговой неделей ранее в среднем на 7-9%, отмечает РИА Новости.Агентство нефтегазовой информацииЧитать далееСвернутьРосбалтРосбалтРусская ПланетаREGNUMИА Красная ВеснаRT на русскомKadara.ruПодробнее о событииСтоимость нефти Brent превысила $66 за баррельРосбалт02:59Акции компаний РФ растут на фоне дорожающей нефти и динамики фьючерсов СШАПРАЙМ07:21Нефтяные котировки растут на фоне нулевого прироста заболевших COVID-19 в КитаеFinam.Ru05:10Нефть подорожала на 3% после семи дней паденияИнтерфакс07:41Возможен рост цены нефти к $67,5/барр. в ближайшее время - BCS ExpressФинмаркет02:54Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 23 августаRT на русском01:43Торги на сырьевых биржах открылись резким ростом цен на нефтьИА Красная Весна02:07Показать ещёОценить4Поделиться