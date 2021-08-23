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Мировые цены на нефть ускорили рост до 3% на фоне повышения фондовых рынков

Мировые цены на нефть коррекционно растут после падения на 7-9% на минувшей неделе, которое стало сильнейшим с октября.
Агентство нефтегазовой информации
На 7.58 цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,84%, до $65,64 за баррель, октябрьских фьючерсов - на 1,8%, до $66,35 за баррель.
Агентство нефтегазовой информации
Сентябрьские фьючерсов на WTI дорожали на 1,82%, до $63,24.
Агентство нефтегазовой информации
На рынке нефти в понедельник наблюдается коррекционный рост почти на 2% после снижения торговой неделей ранее в среднем на 7-9%, отмечает РИА Новости.
Агентство нефтегазовой информации

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