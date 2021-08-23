Президент Путин призвал выплатить пенсионерам еще по десять тысяч рублей

Путин отметил, что власти исходили из того, что повышение пенсий на тысячу рублей ежегодно будет превышать инфляцию, но сейчас уровень инфляции выше, чем прогнозировался.