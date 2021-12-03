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Brent подорожала до $70,89 за баррель

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве в пятницу составила $70,89 за баррель, что на $1,22 (1,75%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,8 (1,2%) - до $69,67 за баррель.В источнике

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На 13.30 мск февральские фьючерсы на Brent растут в цене на 2,54%, до 71,44 доллара за баррель
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