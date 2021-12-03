Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве в пятницу составила $70,89 за баррель, что на $1,22 (1,75%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,8 (1,2%) - до $69,67 за баррель.В источнике
Поединок между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и японцем Рётой Муратой перенесен на весну 2022 года из-за ограничений на въезд в Японию, связанных с распространением нового штамма коронавируса "омикрон", сообщает АФП.