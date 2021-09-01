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Brent подорожала до $72,1 за баррель

Котировки нефти растут в среду после снижения днем ранее, трейдеры ждут очередной встречи участников соглашения ОПЕК+.
Интерфакс
Октябрьские фьючерсы на нефть WTI упали в цене на 0,27%.
МедиаКорСеть
К 8:08 мск октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,47 (0,66%), до $72,1 за баррель.
Аргументы недели
Трейдеры ждут очередной встречи участников соглашения ОПЕК+ и еженедельного доклада Минэнерго США о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.
Аргументы недели

Подробнее о событии

Цены на нефть растут перед встречей ОПЕК+
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