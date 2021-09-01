ИнтерфаксBrent подорожала до $72,1 за баррельКотировки нефти растут в среду после снижения днем ранее, трейдеры ждут очередной встречи участников соглашения ОПЕК+.ИнтерфаксОктябрьские фьючерсы на нефть WTI упали в цене на 0,27%.МедиаКорСетьК 8:08 мск октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,47 (0,66%), до $72,1 за баррель.Аргументы неделиТрейдеры ждут очередной встречи участников соглашения ОПЕК+ и еженедельного доклада Минэнерго США о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.Аргументы неделиЧитать далееСвернутьРосбалтРосбалтФАНАК&МИА Красная ВеснаГЛАС.RUМедиаКорСетьИзвестияПодробнее о событииЦены на нефть растут перед встречей ОПЕК+Финмаркет01:46Мировые цены на нефть выросли за неделю на 10%Агентство нефтегазовой информации29 августа в 05:03Стоимость фьючерсов нефти марки WTI поднялась до уровня $69 за баррельИА Красная Весна01:43Мировые цены на нефть растут в ожидании заседания ОПЕК+ПРАЙМ01:40Фьючерс на нефть Brent на октябрь снизился на 0.48%АК&Мвчера в 06:31Инвесторы продолжают оценивать ущерб от урагана ИдаFinam.Ruвчера в 05:55Brent подорожала до $72,1 за баррельИнтерфакс01:59Показать ещёОценить2Поделиться