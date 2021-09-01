ИнтерфаксBrent подорожала до $72,1 за баррельК 8:08 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,47 (0,66%), до $72,1 за баррель.ИнтерфаксКотировки нефти растут в среду после снижения днем ранее, трейдеры ждут очередной встречи участников соглашения ОПЕК+.ИнтерфаксОктябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,09% — до 68,56 доллара за баррель.ПРАЙМТакже трейдеры ждут еженедельного доклада о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в США, который министерство энергетики страны опубликует в 17:30 мск.ФинмаркетЧитать далееСвернутьРосбалтРосбалтФАНАК&МИА Красная ВеснаМедиаКорСетьИзвестияOilCapital.ruПодробнее о событииОПЕК+ повысила прогноз спроса на нефть в 2022 году, котировки растутFinam.Ru05:30Нефтяная корзина ОПЕК начала дешеветьРосбалт05:40Цены на нефть растут перед встречей ОПЕК+Финмаркет01:46Мировые цены на нефть практически не меняются в ожидании новостей от ОПЕК+ПРАЙМ07:33Фьючерс на нефть Brent на ноябрь повысился на 0.11%АК&М05:19Brent подорожала до $72,1 за баррельИнтерфакс01:59Мировые цены на нефть выросли за неделю на 10%Агентство нефтегазовой информации29 августа в 05:03Показать ещёОценить3Поделиться