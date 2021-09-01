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Brent подорожала до $72,1 за баррель

К 8:08 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,47 (0,66%), до $72,1 за баррель.
Интерфакс
Котировки нефти растут в среду после снижения днем ранее, трейдеры ждут очередной встречи участников соглашения ОПЕК+.
Интерфакс
Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,09% — до 68,56 доллара за баррель.
ПРАЙМ
Также трейдеры ждут еженедельного доклада о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в США, который министерство энергетики страны опубликует в 17:30 мск.
Финмаркет

Подробнее о событии

ОПЕК+ повысила прогноз спроса на нефть в 2022 году, котировки растут
Finam.Ru05:30
Нефтяная корзина ОПЕК начала дешеветь
Росбалт05:40
Цены на нефть растут перед встречей ОПЕК+
Финмаркет01:46
Мировые цены на нефть практически не меняются в ожидании новостей от ОПЕК+
ПРАЙМ07:33
Фьючерс на нефть Brent на ноябрь повысился на 0.11%
АК&М05:19
Brent подорожала до $72,1 за баррель
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Мировые цены на нефть выросли за неделю на 10%
Агентство нефтегазовой информации29 августа в 05:03

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