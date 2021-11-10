Будьте в Плюсе

Brent подорожала до $85,02 за баррель

Хорошо ли подобран заголовок?
Котировки нефти продолжают расти утром в среду на данных Американского института нефти (API) о неожиданном сокращении запасов в США.
Интерфакс
На 08:21 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали на 0,27% - до $85,021 за баррель.
Агентство нефтегазовой информации
Котировки перешли к снижению после утреннего роста.
ПРАЙМ
API также сообщил о некотором снижении запасов бензина (на 0,6 млн баррелей) и росте запасов дистиллятов (также на 0,6 млн баррелей).
Агентство нефтегазовой информации

Подробнее о событии

Январские фьючерсы на Brent и WTI дешевеют перед выходом данных Минэнерго США о запасах в стране
ПРАЙМ06:16
Снижение запасов нефти в США поддержало цены «черного золота»
Finam.Ru04:00
Brent подорожала до $85,02 за баррель
Интерфакс00:42
Нефть подорожала после выхода данных API по запасам
Взгляд.ру00:24
Глава Vitol Group ожидает нефть по 100 долларов за баррель в 2022 году
Экономика сегодня05:08
Нефть тяготеет к зоне 3-летних рекордов
АК&М04:27
Цены на нефть закрепились на уровне двухнедельного максимума
ИА Красная Весна00:25

Интересное

18 сотрудников саратовского УФСИН уволили после видео с пытками заключенных

18 сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Саратовской области уволены после обнародования видеозаписей с пытками заключенных в областной тюремной больнице.
Интерфакс06:12

Оперативный штаб за сутки вновь зарегистрировал более 1 200 смертей от коронавируса

Оперативный штаб за сутки вновь зарегистрировал более 1200 смертей от коронавируса В России за последние сутки зафиксировали 38058 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 3927 — в Москве, сообщает оперативный штаб Москвы.
Медиазона03:49