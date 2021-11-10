ИнтерфаксBrent подорожала до $85,02 за баррельХорошо ли подобран заголовок?ДаНетКотировки нефти продолжают расти утром в среду на данных Американского института нефти (API) о неожиданном сокращении запасов в США.ИнтерфаксНа 08:21 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали на 0,27% - до $85,021 за баррель.Агентство нефтегазовой информацииКотировки перешли к снижению после утреннего роста.ПРАЙМAPI также сообщил о некотором снижении запасов бензина (на 0,6 млн баррелей) и росте запасов дистиллятов (также на 0,6 млн баррелей).Агентство нефтегазовой информацииЧитать далееСвернутьАК&МАК&МT24REGNUMЦентральная Служба НовостейИнвест-ФорсайтУтроNewsПодробнее о событииЯнварские фьючерсы на Brent и WTI дешевеют перед выходом данных Минэнерго США о запасах в странеПРАЙМ06:16Снижение запасов нефти в США поддержало цены «черного золота»Finam.Ru04:00Brent подорожала до $85,02 за баррельИнтерфакс00:42Нефть подорожала после выхода данных API по запасамВзгляд.ру00:24Глава Vitol Group ожидает нефть по 100 долларов за баррель в 2022 годуЭкономика сегодня05:08Нефть тяготеет к зоне 3-летних рекордовАК&М04:27Цены на нефть закрепились на уровне двухнедельного максимумаИА Красная Весна00:25Показать ещёОценить9Поделиться