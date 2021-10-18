Рост мировых цен на нефть ускорился на процент, при этом стоимость североморской смеси марки Brent поднялась выше отметки в 86 долларов за баррель впервые с 4 октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов.
Таганский суд Москвы признал Антонину Саввидис виновной в вымогательстве 2 млн руб. у артиста Тарзана (Сергея Глушко) и приговорил ее к пяти годам лишения свободы, сообщает пресс-служба московских судов.
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о выплатах проживающим на Дальнем Востоке родителям третьего ребенка единовременного пособия на приобретение или строительство жилья в размере 1 миллион рублей.
«С некоторым удивлением читаем новости о том, что якобы сегодня бойцы специальных подразделений Росгвардии сняли краповые береты в связи с якобы неправильным судейством на соревнованиях спецназов», — заявил Грибакин.