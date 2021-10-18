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Brent подорожала до $85,75 за баррель

Рост мировых цен на нефть ускорился на процент, при этом стоимость североморской смеси марки Brent поднялась выше отметки в 86 долларов за баррель впервые с 4 октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2021 года на лондонской бирже ICE достигала $86 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 6:00 мск.
ТАСС
Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожают на 1,39%, до 83,42 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI — на 1,42%, до 82,89 доллара за баррель.
ПРАЙМ
Цены на сырье повышаются на фоне растущего спроса в электрогенерации из-за нехватки природного газа и угля в Европе и Азии.
Lenta.ru

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Brent подорожала до $85,75 за баррель
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