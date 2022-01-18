«Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств Региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к ее усилению», — отметил Фомин и добавил, что стороны сошлись на том, что для общей защиты необходимо будет привлечь весь военный потенциал.
Решение по итогам предварительного слушания по делу бывшего срочника Антона Макарова, которому вменяют убийство трех человек в воинской части на военном аэродроме Балтимор в Воронеже, будет вынесено в среду.