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Стоимость Brent впервые с октября 2014 года превысила $87

Впервые за семь лет стоимость нефти марки Brent превысила отметку в $87 за баррель, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные торгов.
OilCapital.ru
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI к 10:44 по московскому времени увеличилась на 1,58% и составила $85,07 за баррель.
Frank Media
Из-за снижения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ с мая прошлого года сократила разработку на 9,7 миллиона баррелей в сутки.
РИА Новости
Стоимость черного золота продолжит увеличиваться из-за дефицита предложения.
Народные новости

Подробнее о событии

Стоимость нефти марки Brent выросла до $88,07 впервые с октября 2014 года
RuNews24.ru04:39
Цена нефти марки Brent превысила 88 долларов за баррель впервые с 14 октября 2014 года
РИА Новости03:26
Стоимость барреля нефти Brent превысила уровень $88
REGNUM05:19
Стоимость нефти Brent впервые за семь лет превысила 87 долларов
Псковское агентство информации01:41
Цена Brent достигла $88 за баррель впервые с октября 2014 года
ТАСС02:35
Фьючерс на нефть Brent на март вырос на 1.01%
АК&М04:22
Цена нефти марки WTI поднялась выше уровня $84 за баррель
ИА Красная Весна00:42

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