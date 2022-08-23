"Украина вернет полуостров Крым у России любым способом, который посчитает правильным, и ей для этого не нужно консультироваться с другими странами", — произнес Зеленский во время пресс-конференции по итогам международного саммита "Крымская платформа".
Компания "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков, оценивает экспорт пшеницы из России в июле - августе 2022 года в 5,9 млн тонн, что является минимальным показателем с 2017-2018 сельхозгода.
Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь поделился в своём Twitter словами Владимира Ленина, который охарактеризовал демократизм капиталистического общества как политический строй для богатого и ничтожного меньшинства.