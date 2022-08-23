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Brent подорожала до $99,4 за баррель

К 17:45 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,88 (2,99%) - до $99,36 за баррель.
Интерфакс
Цены могут расти на фоне сообщений о возможном снижении добычи ОПЕК+.
Коммерсантъ
К 21:04 по Москве Brent ускорила рост и торговалась на уровне 100,45 доллара за баррель (+4,11%).
Комсомольская правда
Октябрьские фьючерсы на WTI — до 93,86 доллара (около 3,84 процента).
Lenta.ru

Подробнее о событии

Цена Brent превысила $100 впервые с 12 августа
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Стоимость нефти Brent поднялась выше $100 за баррель впервые с 12 августа
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Цена на нефть Brent поднялась выше $100 за баррель
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Стоимость Brent превысила $100 за баррель впервые с 12 августа
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Цена нефти Brent превысила $100
RT на русском13:44
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 100 долларов за баррель впервые с 12 августа
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Brent подорожала до $99,4 за баррель
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