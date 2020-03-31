Энергетика

Новые ВедомостиНовые ВедомостиЦена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель

Нефть марки WTI прибавила почти 6%, подорожав до $21,23 за баррель. Накануне цена нефти Brent снизилась до рекордного с 2002 года уровня — $21,76 за баррель, WTI при этом торговалась на уровне $20,1 за баррель.
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Нефть марки Brent упала в цене почти в три раза с начала года

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Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:55

Brent подорожала до $23 за баррель

Интерфакс01:53

Цена нефти Brent ускорила рост до 5%

ТАСС08:11
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Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
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Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

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ВЦИОМ обновил рейтинг популярности поправок к Конституции РФ

Москва, 31 марта 2020, 13:05 — REGNUM Более половины российских граждан — 65% — указали на важность поправки к Конституции о снятии ограничений для занимавшего или занимающего должность президента РФ на участие в следующих выборах.
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Киану Ривза представили в образе Призрачного гонщика

Стоит отметить, что эту роль примеряли к Киану задолго до того, как начали появляться слухи о подписании контракта с Marvel Studios.
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В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 6,1%.
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился временно ввести в регионе режим самоизоляции для всех граждан, чтобы остановить распространение нового коронавируса COVID-2019.
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Дуэйн Джонсон подтвердил, что уже работает над сиквелом «Хоббса и Шоу»

Дуэйн Джонсон, американский актер, рестлер, музыкант и обладатель множества других талантов, сделал заявление относительно продолжения прошлогодней киноленты "Форсаж: Хоббс и Шоу".
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Ближайшие две недели в США будут очень тяжелыми, предупредил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что ближайшие две недели будут "очень тяжелыми и болезненными" в связи с пандемией коронавируса.
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Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
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Путин провёл телефонный разговор с Трампом

ANNA-News вчера в 13:32
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В Белом доме не исключили смерти 200 тыс. человек от коронавируса

Вашингтон, 1 апреля 2020, 02:16 — REGNUM От 100 тысяч до 200 тысяч человек в Соединенных Штатах могут умереть от заболевания коронавирусной инфекцией, заявила координатор Белого дома по борьбе с распространением COVID-19 Дебора Биркс на брифинге.
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Социальные фонды могут потерять до 2,3 трлн руб. взносов из-за вируса

Пенсионный фонд (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) из-за распространения коронавируса могут недополучить от 200 млрд до 2,3 трлн руб. страховых взносов, подсчитали эксперты Института социальной политики Высшей школы экономики, описывая разные сценарии кризиса.
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Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Минюст переходит на дистанционную регистрацию смертей и рождений

Планируется, что дистанционная регистрация рождений и смертей будет осуществляться с помощью электронных сервисов «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека».
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Призыв в армию начнётся с 1 апреля

Весенний призыв в армию пройдёт в плановые сроки - с 1 апреля по 15 июля. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
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Яна Рудковская высказалась о разводе Джигана и Самойловой

Много шума наделало заявление Оксаны Самойловой о разводе с Джиганом.
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Три человека провалились под лед на озере Изменчивое

Сегодня утром, 1 апреля, под лед на озере Изменчивом провалились три человека.
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В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
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Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
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Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
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Всемирный совет по автоспорту на электронном голосовании утвердил несколько ключевых изменений в правилах, которые касаются технического регламента Формулы-1 на сезоны 2021 и 2022 годов.
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В России изменили порядок техосмотра автомобилей

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