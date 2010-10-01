Энергетика
ИнтерфаксBrent подорожала до $23 за баррель
Котировки нефти растут на азиатских торгах во вторник после падения до 18-летних минимумов днем ранее на опасениях о спаде спроса. К 8:26 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,26 (1,14%), до $23,02 за баррель.
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