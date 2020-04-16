Котировки нефти утром в пятницу изменяются разнонаправленно. К 7:55 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,53 (1,91%), до $28,35 за баррель. В четверг контракт подорожал на 0,5%.

Brent подорожала до $28,35 за баррель

Общество «Известия»: россияне перестали платить за коммуналку. Мишустину уже доложили Решение властей России отменить штрафы и пени за неоплату услуг ЖКХ жители многих регионов восприняли как разрешение не платить за коммуналку.

Общество «Союз МС-15» с членами экипажа приземлился в Казахстане Космический корабль «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцам на борту успешно приземлился в казахстанской степи в Жезказгане (600 км от Нур-Султана, Казахстан). 42

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось. 54

Гаджеты Самая быстрая видеокарта Nvidia с самой разогнанной памятью. MSI представила GeForce RTX 2080 Ti Gaming Z Компания MSI сегодня представила адаптер GeForce RTX 2080 Ti Gaming Z, который, вероятно, может похвастаться самой разогнанной в заводских условиях памятью — её частота достигает 16 ГГц.

Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 809

Религия Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте. 4

Общество Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва» В мобильном приложении «Моя Москва» появился новый сервис «Цифровой пропуск», с помощью которого можно быстро сгенерировать код для получения по СМС разрешения совершать поездки по городу, сообщается на официальном сайте мэра столицы. 4

Общество В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев. 397

Происшествия В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов. 38

Политика Правительство Камчатского края ушло в отставку Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов отправил в отставку членов правительства региона. 15

Общество Почти 50% малых и средних предприятий не могут получить господдержку По данным Торгово-промышленной палаты, 48% малых и средних предприятий России сообщают о невозможности воспользоваться мерами государственной поддержки, которые были приняты правительством для помощи пострадавшим от борьбы с коронавирусом.

Общество Полиция задержала обматерившего мэра Новокузнецка спортсмена После словесной перепалки спортсмен заявил, что ему плевать на указания мэра и ушел. 174

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 3,3K

Авто Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения Новый Nissan X-Trail, чьи патентные изображения «Автоновости дня» показывали в начале апреля, рассекречен на цветных официальных снимках.