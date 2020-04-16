Энергетика
ИнтерфаксBrent подорожала до $28,35 за баррель
Котировки нефти утром в пятницу изменяются разнонаправленно. К 7:55 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,53 (1,91%), до $28,35 за баррель. В четверг контракт подорожал на 0,5%.
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«Известия»: россияне перестали платить за коммуналку. Мишустину уже доложили
Решение властей России отменить штрафы и пени за неоплату услуг ЖКХ жители многих регионов восприняли как разрешение не платить за коммуналку.
URA.Ru вчера в 20:50
Общество
«Союз МС-15» с членами экипажа приземлился в Казахстане
Космический корабль «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцам на борту успешно приземлился в казахстанской степи в Жезказгане (600 км от Нур-Султана, Казахстан).
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Общество
МЧС посоветовало не носить защитную маску на улице
Особое внимание ведомство обратило на правильное ношение медицинских масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.
РБК вчера в 22:32
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 15 апреля в 06:08
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Самая быстрая видеокарта Nvidia с самой разогнанной памятью. MSI представила GeForce RTX 2080 Ti Gaming Z
Компания MSI сегодня представила адаптер GeForce RTX 2080 Ti Gaming Z, который, вероятно, может похвастаться самой разогнанной в заводских условиях памятью — её частота достигает 16 ГГц.
iXBT.com вчера в 17:23
Транспорт
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
Общество
Стало известно, когда в Карелии закроют четыре города
Города буду закрыты до отмены режима повышенной готовности, на въездах в них выставят КПП.
АиФ Карелия 00:15
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Здоровье
В Кузбассе у пациента посмертно обнаружили коронавирус
У пациента Беловской районной больницы, скончавшегося в реанимации медучреждения от пневмонии, обнаружили коронавирус.
Российская газета 01:54
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Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа
У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
Общество
Меган Маркл и принц Гарри доставили еду больным жителям Лос-Анджелеса
Меган Маркл и принц Гарри впервые попали в объективы камер в Лос-Анджелесе, куда переехали из окрестностей Ванкувера.
News.ru 01:34
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«Аэрофлот» закрыл продажи билетов на международные рейсы до августа
«Аэрофлот» остановил продажи билетов на международные рейсы до конца июля.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Общество
Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва»
В мобильном приложении «Моя Москва» появился новый сервис «Цифровой пропуск», с помощью которого можно быстро сгенерировать код для получения по СМС разрешения совершать поездки по городу, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
РИАМО 01:34
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
Общество
Военное училище в Тюмени закрыто на карантин из-за коронавируса
Училище закрыто на карантин, передает ТАСС.
Вести.Ru 01:40
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В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова
Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс вчера в 17:47
Политика
Правительство Камчатского края ушло в отставку
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов отправил в отставку членов правительства региона.
ТАСС 00:50
Общество
Почти 50% малых и средних предприятий не могут получить господдержку
По данным Торгово-промышленной палаты, 48% малых и средних предприятий России сообщают о невозможности воспользоваться мерами государственной поддержки, которые были приняты правительством для помощи пострадавшим от борьбы с коронавирусом.
Московский Комсомолец 01:37
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Заслуженная артистка России Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь
55-летняя актриса Вера Воронкова избила свою 13-летнюю дочь и попала в поле зрения полиции.
Shraibikus News вчера в 09:31
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Представлен тизер ремастера Crysis
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Общество
Полиция задержала обматерившего мэра Новокузнецка спортсмена
После словесной перепалки спортсмен заявил, что ему плевать на указания мэра и ушел.
Байкал24 вчера в 14:56
Экономика
Из-за коронавируса взлетели цены на кофе
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Общество
Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США
Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском вчера в 19:18
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Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской
Российская газета 15 апреля в 09:05
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 14 апреля в 06:47
Авто
Производитель внедорожника Chevrolet Niva получил новое название
В компании считают, что новое название позволяет лучше передать принадлежность производителя к Группе "АвтоВАЗ".
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Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения
Новый Nissan X-Trail, чьи патентные изображения «Автоновости дня» показывали в начале апреля, рассекречен на цветных официальных снимках.
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В МВД опровергли фейк о 400 заражённых коронавирусом в Кузбассе
Жительница Прокопьевска сообщила в комментариях в посту в соцсети «ВКонтакте», что из Кемерова в Новокузнецк якобы перевезли 400 больных коронавирусом.
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Режиссер «Бладшота» снимет научно-фантастический триллер
Kinonews.ru вчера в 09:35