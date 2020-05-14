Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Комментарии
Общество
Проведение ЕГЭ вновь перенесут на более поздний срок
Сроки проведения единого государственного экзамена в этом году перенесут с 8 июня на более поздний срок.
78.ru вчера в 06:30
Общество
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 14 мая
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 14 мая Самые зараженные города – Тула, Новомосковск, Алексин и Щекино.
MySLO.ru 04:03
Футбол
Юрий Семин покинет пост главного тренера «Локомотива»
РИА Новости 09:38
Общество
Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК 06:03
Шоу-бизнес
Светлана Рожкова вылечилась от цирроза печени
Татарстан Сегодня 04:08
Фигурное катание
Роднина жестко ответила на критику Тарасовой
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии порталу Sport24 осудила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за слова об умершей от рака хореографе Елене Черкасской.
РИА Новости 07:55
Общество
Метро Петербурга перестало пускать пассажиров без масок
Метро Петербурга перестало пускать пассажиров без масок. Об этом НЕВСКИМ НОВОСТЯМ рассказали в пресс-службе городской подземки.
Невские Новости 07:13
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт стал отцом и дедушкой за один месяц
У телеведущего Михаила Ширвиндта родился сын от новой жены. Об этом рассказал отец ведущего, режиссер Александр Ширвиндт.
ФАН вчера в 09:25
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой
Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину.
Uznayvse.ru вчера в 12:55
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова заболела после выписки из больницы
Дни24 вчера в 00:19
Культура
Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони
Владимир Маркони сумеет найди общий язык с современной молодёжной аудиторией, придаст энергичности шоу "Галилео", которое является ответом популярному в последнее время тренду на онлайн-образование.
Ревизор.ру вчера в 10:37
Происшествия
Экс-декан юридического института во Владимире попался на взятке
Во Владимире возбудили уголовное дело в отношении бывшего декана факультета внебюджетного образования Владимирского юридического института.
Губерния-33 07:19
Здоровье
Глава РФПИ рассказал о самом многообещающем препарате от коронавируса
Первые результаты клинических исследований препарата "Фавипиравир" говорят, что он может стать наиболее эффективным в лечении COVID-19, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
РИА Новости вчера в 09:36
Здоровье
Гусев рассказал о продлении режима самоизоляции в Воронежской области
Губернатор Воронежской области рассказал о том, когда в регионе может быть смягчен режим всеобщей самоизоляции.
Обозреватель Врн вчера в 10:32
Экономика
Скорректированы условия предоставления субсидий МСП
Получить доступ Правительство РФ изменило Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам МСП, ведущим деятельность в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавируса отраслях.
Гарант 06:40
Гаджеты
Скидки на смартфоны для России Honor предлагает до конца мая
До 27 мая В России поклонники продукции производителя смогут приобрести смартфоны и ноутбуки со скидкой.
OAnews 07:27
Музыка
Little Big исполнит акустическую версию Uno на онлайн-Евровидении
iReactor 12 мая в 18:05
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы
Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
RT на русском 08:36
Общество
В США мясо оказалось недоступным для простых американцев
В США на фоне развернувшегося мясного кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, мясо оказалось недоступным для простых американцев, превратившись в еду исключительно для богатых.
Lenta.ru 00:33
Транспорт
Уже летом 2020 года Петербург лишится десятков городских маршрутов
Комитет по транспорту Петербурга уже летом 2020 года планирует отменить 67 коммерческих маршрутов в городе.
РБК Санкт-Петербург 04:48
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Здоровье
В Ивановской области снижается смертность
По данным за январь-апрель 2020 года, показатели смертности в Ивановской области снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
IvanovoNews 05:04
Общество
Власти столицы рассказали как подать заявку на выплаты для детей
На портале Госуслуг начался прием заявлений на оформление единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, сообщает mos.ru.
Вести Подмосковья вчера в 00:57
Кино
Второсортным назвали критики фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди
Ричарда Ропер из «Chicago Sun-Times» и вовсе назвал «Капоне» «отвратительнейшим фильмом об отвратительнейшем человеке».
Live24 12 мая в 15:24
Наука
Создан прототип квантового радара
Ученые создали прототип квантового микроволнового радара.
ТАСС Наука 12 мая в 09:04