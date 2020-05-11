Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 13 мая.

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2K

Общество В Минпросвещения заявили об отмене ОГЭ и переносе ЕГЭ В России приняли решение о переносе единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте Минпросвещения.

Общество Выплаты на детей не получат россияне, проживающие за рубежом Важно помнить: если ребенку исполнилось 16 лет до момента вступления указа Президента в силу 11 мая, то родитель не может воспользоваться правом на выплату.

Автоспорт «Феррари» подписала контракт с Карлосом Сайнсом-младшим Команда "Формулы-1" "Феррари" подписала контракт с испанским пилотом Карлосом Сайнсом-младшим, сообщается на сайте "Ф-1".

Здоровье Ученый рассказал об уникальности коронавируса Уникальность коронавируса заключается в том, что он представляет собой не одно заболевание, а целый букет, который вызывается одним вирусом, заявил в эфире "России 24" руководитель Новосибирского центра профилактики тромбозов Андрей Громов. 15

Экономика Средний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10% Москва, 14 мая 2020, 07:06 — REGNUM Стоимость ипотечного кредита в среднем по России в апреле 2020 года уменьшилась на 9,3% по сравнению с мартом и составила 2,48 млн рублей, говорится в материалах бюро кредитных историй «Эквифакс». 11

Происшествия В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие. 10

Политика NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России. 845

Общество Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании "СёрчИнформ". 91

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 531

Здоровье В России выявили новое клиническое проявление коронавируса В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела». 364

Шоу-бизнес Екатерина Климова рассказала о настоящей причине развода с Гелой Месхи Актриса Екатерина Климова рассказала о причинах развода с коллегой Гелой Месхи, которому родила в свое время дочь.

Политика Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 3,7K

Шоу-бизнес 39-летняя Маша Малиновская сделает пластику у хирурга Айзы Анохиной Телеведущая Маша Малиновская опубликовала в Stories короткую запись, в которой призналась, что вновь решилась на пластическую операцию.

Технологии Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10 Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN. 57

Интернет В Google Chrome появилась возможность группировать вкладки Возможность группировать вкладки появится в основной версии самого популярного веб-браузера Google Chrome на следующей неделе, сообщило 13 мая агентство TechCrunch.