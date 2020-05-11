Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 06:10, Ашберн
Комментарии
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
Общество
В Минпросвещения заявили об отмене ОГЭ и переносе ЕГЭ
В России приняли решение о переносе единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте Минпросвещения.
Газета.Ru вчера в 08:09
Общество
Выплаты на детей не получат россияне, проживающие за рубежом
Важно помнить: если ребенку исполнилось 16 лет до момента вступления указа Президента в силу 11 мая, то родитель не может воспользоваться правом на выплату.
Забайкальский рабочий вчера в 18:21
Автоспорт
«Феррари» подписала контракт с Карлосом Сайнсом-младшим
Команда "Формулы-1" "Феррари" подписала контракт с испанским пилотом Карлосом Сайнсом-младшим, сообщается на сайте "Ф-1".
РИА Новости 05:43
Здоровье
Ученый рассказал об уникальности коронавируса
Уникальность коронавируса заключается в том, что он представляет собой не одно заболевание, а целый букет, который вызывается одним вирусом, заявил в эфире "России 24" руководитель Новосибирского центра профилактики тромбозов Андрей Громов.
РИА Новости вчера в 09:48
Кино
Переводчик Гоблин резко отреагировал на фильм «Париж»
NewInform 05:32
Экономика
Средний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10%
Москва, 14 мая 2020, 07:06 — REGNUM Стоимость ипотечного кредита в среднем по России в апреле 2020 года уменьшилась на 9,3% по сравнению с мартом и составила 2,48 млн рублей, говорится в материалах бюро кредитных историй «Эквифакс».
REGNUM 00:06
Происшествия
В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку
Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие.
ТАСС 03:47
Политика
NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России
Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
Общество
Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия
Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании "СёрчИнформ".
Газета.Ru 04:07
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
Шоу-бизнес
Екатерина Климова рассказала о настоящей причине развода с Гелой Месхи
Актриса Екатерина Климова рассказала о причинах развода с коллегой Гелой Месхи, которому родила в свое время дочь.
Суть событий вчера в 08:50
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
Шоу-бизнес
39-летняя Маша Малиновская сделает пластику у хирурга Айзы Анохиной
Телеведущая Маша Малиновская опубликовала в Stories короткую запись, в которой призналась, что вновь решилась на пластическую операцию.
Городовой 02:50
Общество
В Петербурге в четверг выпал мокрый снег
Газета.Ru 03:56
Армия и оружие
На видео сняли полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant
В США многие эксперты выражают восторг впечатляющим характеристикам SB-1 Defiant, в частности его уникальным возможностям при взлете и посадке.
ГЛАС.RU 04:58
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10
Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
Профиль вчера в 08:29
Общество
Павел Дуров отказался от проекта TON
Наша версия 12 мая в 15:35
Космос
Обломки первой ступени китайской ракеты могли рухнуть на США
Обломки первой ступени китайской ракеты-носителя Long March 5B упали на территории Кот-д'Ивуара, при этом никто не пострадал.
Российская газета вчера в 17:36
Интернет
В Google Chrome появилась возможность группировать вкладки
Возможность группировать вкладки появится в основной версии самого популярного веб-браузера Google Chrome на следующей неделе, сообщило 13 мая агентство TechCrunch.
ИА Красная Весна вчера в 15:55
Происшествия
На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело
Вести.Ru вчера в 15:17
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздадут Grand Theft Auto V
RuNews24.ru 02:01
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Общество
В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ
В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
РБК вчера в 10:58
Общество
Лукашенко вновь выступил за снижение цены на российский газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заявил о необходимости снижения цен на российский газ.
Газета.Ru 05:49