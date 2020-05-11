Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 13 мая.
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Brent подорожала до $29,35 за баррель после падения котировок в среду

Интерфакс01:43

Нефть дорожает на бирже после снижения в среду

Эхо Москвы02:39

Баррель болеет от избытка

Российская газета11 мая в 12:10

Новости кризиса 14 мая: зарубежным инвесторам дадут вид на жительство в РФ, цены на нефть останутся низкими

URA.Ru00:00

Нефть незначительно подорожала, оправившись от страха перед коронавирусом

Московский Комсомолец01:59

Куда нефть, туда и газ. Подешевеет ли голубое топливо для россиян?

Аргументы и Фактывчера в 17:03

Цены на нефть повышаются, Brent закрепилась выше $29 за баррель

Росбалт02:59
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Происшествия

Адвокат сестер Хачатурян заявил об отказе СК смягчать обвинение

РБК вчера в 05:57
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
2K
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран

Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
1,2K
Общество

В Минпросвещения заявили об отмене ОГЭ и переносе ЕГЭ

В России приняли решение о переносе единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте Минпросвещения.
Газета.Ru вчера в 08:09
Общество

Выплаты на детей не получат россияне, проживающие за рубежом

Важно помнить: если ребенку исполнилось 16 лет до момента вступления указа Президента в силу 11 мая, то родитель не может воспользоваться правом на выплату.
Забайкальский рабочий вчера в 18:21
Автоспорт

«Феррари» подписала контракт с Карлосом Сайнсом-младшим

Команда "Формулы-1" "Феррари" подписала контракт с испанским пилотом Карлосом Сайнсом-младшим, сообщается на сайте "Ф-1".
РИА Новости 05:43
Здоровье

Ученый рассказал об уникальности коронавируса

Уникальность коронавируса заключается в том, что он представляет собой не одно заболевание, а целый букет, который вызывается одним вирусом, заявил в эфире "России 24" руководитель Новосибирского центра профилактики тромбозов Андрей Громов.
РИА Новости вчера в 09:48
15
Кино

Переводчик Гоблин резко отреагировал на фильм «Париж»

NewInform 05:32
8
Экономика

Средний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10%

Москва, 14 мая 2020, 07:06 — REGNUM Стоимость ипотечного кредита в среднем по России в апреле 2020 года уменьшилась на 9,3% по сравнению с мартом и составила 2,48 млн рублей, говорится в материалах бюро кредитных историй «Эквифакс».
REGNUM 00:06
11
Происшествия

В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку

Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие.
ТАСС 03:47
10
Политика

NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России

Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
845
Общество

Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия

Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании "СёрчИнформ".
Газета.Ru 04:07
91
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
531
Общество

СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»

Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
36
Здоровье

В России выявили новое клиническое проявление коронавируса

В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
364
Шоу-бизнес

Екатерина Климова рассказала о настоящей причине развода с Гелой Месхи

Актриса Екатерина Климова рассказала о причинах развода с коллегой Гелой Месхи, которому родила в свое время дочь.
Суть событий вчера в 08:50
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ

Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
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Шоу-бизнес

39-летняя Маша Малиновская сделает пластику у хирурга Айзы Анохиной

Телеведущая Маша Малиновская опубликовала в Stories короткую запись, в которой призналась, что вновь решилась на пластическую операцию.
Городовой 02:50
Общество

В Петербурге в четверг выпал мокрый снег

Газета.Ru 03:56
Армия и оружие

На видео сняли полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant

В США многие эксперты выражают восторг впечатляющим характеристикам SB-1 Defiant, в частности его уникальным возможностям при взлете и посадке.
ГЛАС.RU 04:58
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Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
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Технологии

Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10

Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
Профиль вчера в 08:29
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Общество

Павел Дуров отказался от проекта TON

Наша версия 12 мая в 15:35
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Космос

Обломки первой ступени китайской ракеты могли рухнуть на США

Обломки первой ступени китайской ракеты-носителя Long March 5B упали на территории Кот-д'Ивуара, при этом никто не пострадал.
Российская газета вчера в 17:36
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Интернет

В Google Chrome появилась возможность группировать вкладки

Возможность группировать вкладки появится в основной версии самого популярного веб-браузера Google Chrome на следующей неделе, сообщило 13 мая агентство TechCrunch.
ИА Красная Весна вчера в 15:55
Происшествия

На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело

Вести.Ru вчера в 15:17
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Игры

В Epic Games Store бесплатно раздадут Grand Theft Auto V

RuNews24.ru 02:01
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Происшествия

ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области

Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
78
Общество

В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ

В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
РБК вчера в 10:58
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Общество

Лукашенко вновь выступил за снижение цены на российский газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заявил о необходимости снижения цен на российский газ.
Газета.Ru 05:49
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