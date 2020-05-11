Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 3,25%, до $29,95 за баррель по состоянию на 11:13 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов. Фьючерс на американскую нефть марки WTI c поставкой в июне снижается на 3,47%, до $23,88 за баррель.

Цена нефти Brent упала ниже $30 за баррель

Политика Законопроект о санкциях для чиновников за оскорбление внесен в Госдуму Москва, 12 мая 2020, 09:26 — REGNUM Законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан внесли в Госдуму член Совфеда Андрей Турчак и депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая. 102

Политика Трамп предложил спросить Китай о смертях в США и покинул брифинг Журналистка канала CBS спросила Трампа, почему он постоянно делает акцент на соперничестве США с другими странами по числу проведенных тестов, тогда как в стране продолжают умирать люди. 67

Политика В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. 190

Здоровье Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19. 808

Здоровье Биолог объяснила процесс формирования иммунитета против коронавируса Продолжительный и сильный иммунитет от коронавируса формируется только у 7–8% переболевших, сообщила «РИА Новости» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова. 304

Футбол Игрок «Реала» Йович едва выжил после падения со стены дома Как сообщил источник, близкий к семье футболиста, Йович каким-то образом упал с большой высоты, а именно - со стены своего дома.

Шоу-бизнес Ани Лорак показала фото сдавшей ее в интернат мамы Популярная украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) опубликовала на своей станице в Instagram фотографию со своей мамой Жанной Васильевной.

Музыка Новый клип Little Big за полдня собрал три миллиона просмотров Новый клип известной российской группы Little Big на трек "Hypnodancer" набрал около миллиона просмотров всего за несколько часов, свидетельствует статистика видеохостинга YouTube. 432

Общество В Москве от коронавируса вылечились еще 1820 человек Еще 1820 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, число выздоровевших достигло 19642 человека, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник. 282

Общество В Ростовской области режим самоизоляции продлится до особого распоряжения Как сообщало ИА REGNUM, ранее донской губернатор Василий Голубев заявил, что после майских праздников в регионе может быть принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции. 143

Общество Подмосковье сохраняет ограничения по работе до 18 мая Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о том, что ограничения по работе, введенные на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19, продлеваются до 18 мая. 219