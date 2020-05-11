Энергетика
РБКЦена нефти Brent упала ниже $30 за баррель
Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 3,25%, до $29,95 за баррель по состоянию на 11:13 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов. Фьючерс на американскую нефть марки WTI c поставкой в июне снижается на 3,47%, до $23,88 за баррель.
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Политика
Законопроект о санкциях для чиновников за оскорбление внесен в Госдуму
Москва, 12 мая 2020, 09:26 — REGNUM Законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан внесли в Госдуму член Совфеда Андрей Турчак и депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.
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Хлопок с выбросом пламени из-под тротуара произошел вдоль проезжей части на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге.
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Женщин предупредили о возможном бесплодии из-за коронавируса
Женщин предупредили о возможном бесплодии из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:22
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Пять человек, по предварительным данным, погибли при пожаре в больнице в Выборгском районе Санкт-Петербурга.
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Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы
Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы.
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Размер пособий по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
ТАСС вчера в 09:52
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России».
Lenta.ru вчера в 17:27
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Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции
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РИА Новости вчера в 14:05
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Брат Малышевой подтвердил, что заразился коронавирусом
Газета.Ru вчера в 16:17
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Трамп предложил спросить Китай о смертях в США и покинул брифинг
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РБК 02:24
Политика
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Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru вчера в 09:25
Здоровье
Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19.
Солидарность вчера в 10:46
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Здоровье
Биолог объяснила процесс формирования иммунитета против коронавируса
Продолжительный и сильный иммунитет от коронавируса формируется только у 7–8% переболевших, сообщила «РИА Новости» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова.
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Футбол
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Как сообщил источник, близкий к семье футболиста, Йович каким-то образом упал с большой высоты, а именно - со стены своего дома.
Газета.Ru 02:14
Общество
Режим самоизоляции продлен в Челябинской области до 31 мая
Режим самоизоляции в Челябинской области продлится до 31 мая.
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Музыка
Манукян и Бузова сняли пронзительный клип на песню «Журавли»
В преддверии 75-летия со дня Великой Победы Давид Манукян проделал большую работу.
Пятый канал 09 мая в 11:07
Шоу-бизнес
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Популярная украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) опубликовала на своей станице в Instagram фотографию со своей мамой Жанной Васильевной.
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Сегодня, 11 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, которое провёл глава государства Владимир Путин.
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Новый клип Little Big за полдня собрал три миллиона просмотров
Новый клип известной российской группы Little Big на трек "Hypnodancer" набрал около миллиона просмотров всего за несколько часов, свидетельствует статистика видеохостинга YouTube.
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Общество
В Москве от коронавируса вылечились еще 1820 человек
Еще 1820 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, число выздоровевших достигло 19642 человека, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник.
РИА Новости 02:20
Общество
В Ростовской области режим самоизоляции продлится до особого распоряжения
Как сообщало ИА REGNUM, ранее донской губернатор Василий Голубев заявил, что после майских праздников в регионе может быть принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM 02:13
Общество
Подмосковье сохраняет ограничения по работе до 18 мая
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о том, что ограничения по работе, введенные на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19, продлеваются до 18 мая.
Газета.Ru вчера в 14:38
Экономика
Путин предложил выдавать кредиты под 2% на поддержку занятости
Президент Владимир Путин во время совещания, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, предложил с 1 июня запустить программу кредитования компаний, пострадавших от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
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Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК вчера в 11:09
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Феттель покинет «Феррари» в конце сезона
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Путин заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая
С 12 мая в России завершается период нерабочих дней, введенных в стране из-за распространения коронавируса в конце марта.
Известия вчера в 09:19
Политика
Депутат Рады назвал работников МИД Украины психически неполноценными
Киев, 12 мая 2020, 07:56 — REGNUM Во внешнеполитическом ведомстве Украины работают психически неполноценные люди, транслируя эту неполноценность вокруг себя.
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