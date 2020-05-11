Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 3,25%, до $29,95 за баррель по состоянию на 11:13 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов. Фьючерс на американскую нефть марки WTI c поставкой в июне снижается на 3,47%, до $23,88 за баррель.

Цена нефти Brent упала ниже $30 за баррель

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