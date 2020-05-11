Энергетика
РБКЦена нефти Brent упала ниже $30 за баррель
Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 3,25%, до $29,95 за баррель по состоянию на 11:13 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов. Фьючерс на американскую нефть марки WTI c поставкой в июне снижается на 3,47%, до $23,88 за баррель.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 04:19, Ашберн
Комментарии
Происшествия
В Ростовской области умерли два пациента с коронавирусом
Еще двое мужчин, у которых был выявлен коронавирус, скончались в Ростовской области, число летальных исходов в регионе увеличилось до 24, сообщает правительство региона.
РИА Новости 04:11
Общество
В России зафиксировано 10 899 новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировано 10 899 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах.
Piter.tv 03:35
Общество
Россияне получат по 10 тысяч рублей на детей
Саминвестор 01:34
Авто
Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей
Как пишет издание Daily Mail, бывшую базу Королевских ВВС Верхний Хейдфорд в британском Оксфордшире превратили в громадную парковку для непроданных автомобилей.
Тарантас Ньюс 10 мая в 12:02
Общество
На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 211 человек
Врачи нашли коронавирус ещё у 211 человек в Свердловской области. Об этом заявили в оперативном штабе региона корреспонденту ИА REGNUM.
REGNUM 03:52
Общество
В Подмосковье продлены некоторые ограничения
В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
Политика
В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru вчера в 09:25
Музыка
Новый клип группы Little Big набрал более 15 млн просмотров
Клип получился сюжетным, гангстерским, при этом комическим. Он набрал уже 15 миллионов просмотров.
Наш Брянск.Ru вчера в 06:59
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 11.00 до конца суток 12 мая 2020 года в городе Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза, усиление юго-западного, западного ветра с порывами 16-21 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости 03:55
Общество
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России
В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 10 мая в 20:47
Общество
Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции
Как отметили в Telegram-канале штаба по экономическим вопросам, ежедневно в Москве выявляют более пяти тысяч новых случаев COVID-19, однако такие цифры объясняются увеличением объемов тестирования.
РИА Новости вчера в 14:05
Общество
Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии
Также к ферментированным продуктам относится простокваша, чайный гриб. И хочу остановиться на таком продукте как печень трески.
РИА Новости вчера в 20:12
Общество
В Москве начал действовать масочный режим
С 12 мая в Москве и Подмосковье вступил в силу масочный режим.
Российская газета 00:33
Здоровье
На Кубани выявлено 99 новых случаев коронавируса
Ранее «КИ» писали, что в минувшую субботу на Кубани выявили 98 новых случаев заражения COVID-19.
Краснодарские известия 10 мая в 04:45
Общество
За сутки в России выявили 10899 случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 10899 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.
Новгородские ведомости 03:38
Здоровье
В Ростовской области выявили ещё 88 носителей коронавируса
Ростов-на-Дону, 11 мая 2020, 11:04 — REGNUM В Ростовской области за сутки число подтверждённых случаев заражения коронавирусом увеличилось на 88, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе 11 мая.
REGNUM вчера в 04:04
Общество
В России за последние сутки выявлено 11 656 новых случаев коронавируса
В России за прошедшие сутки выявлено 11 656 новых случаев заражение коронавирусной инфекции, общее число зафиксированных случаев достигло 221 344.
Четвертая Власть вчера в 03:45
Здоровье
Пациентке челябинской больницы дали на обед 25 макарон
Эхо Москвы в Челябинске 02:09
Фигурное катание
Плющенко: переход Трусовой должен быть оформлен 15 мая
Тренер Евгений Плющенко сообщил в интервью РИА Новости, что официально переход двукратной чемпионки мира по фигурному катанию среди юниоров Александры Трусовой в его академию должен быть оформлен 15 мая.
РИА Новости 01:08
Общество
В Татарстане подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции
Сегодня в Татарстане подтвержден 71 новый случай новой коронавирусной инфекции.
Журнал Татарстан 04:07
Общество
Контролеры начали проверять маски и перчатки у москвичей
За повторные нарушения меры будут ужесточать, сообщил исполняющий обязанности руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов в эфире Первого канала.
Москва 24 03:05
Общество
Вильфанд предсказал неоднородное лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
Газета.Ru 02:21
Шоу-бизнес
«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые станет отцом
Джанлука Вакки готовится впервые стать отцом. Об этом «танцующий миллионер» в День матери рассказал фолловерам на странице в Instagram.
Дни24 вчера в 01:01
Общество
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 10 мая в 09:11
Общество
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
Общество
В Башкирии утвердили порядок выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет
Напомним, ранее президент России Владимир Путин пообещал с 1 июня семьям с детьми от 3 до 15 лет право на выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Горобзор.ру 00:59
Здоровье
В Пермском крае выявлено 28 новых случаев коронавируса
Роспотребнадзор опубликовал данные о новых случаях заболевания коронавирусом в России. За сутки в Пермском крае выявлено 28 инфицированных.
Business Class (Пермь) 03:53
Здоровье
ВОЗ опровергла заявление о пользе курения при коронавирусе
«Болезнь COVID-19 является инфекционной и в первую очередь атакует легкие, курение наносит вред функции легких, затрудняя организму борьбу с коронавирусами и другими инфекциями», – предупредили в организации.
Профиль 03:30