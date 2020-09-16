Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Интерфакс
Интерфакс

Brent подорожала до $41,15 за баррель на данных о запасах в США

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по Москве 16 сентября составила $41,15 за баррель, что на $0,62 (1,53%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,92 (2,3%).В источнике
Подробнее о событии
REGNUM

Рост цен на нефть будет недолгим — PVM

REGNUM14:02
Rambler News Service

Запасы нефти в США за неделю снизились на 4,4 млн баррелей

Rambler News Service11:16
Интерфакс

Brent подорожала до $41,15 за баррель на данных о запасах в США

Интерфакс01:44
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, что означает недельный рост добычи нефти в США

ПРАЙМ13:29
ГЛАС.RU

Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились

ГЛАС.RU11:04
Profinance.ru

Реакция цен на нефть на данные Минэнерго США по запасам

Profinance.ru10:54
Финмаркет

Запасы нефти в США упали за период с 4 сентября по 11 сентября на 4389 тыс. баррелей, бензина - упали на 381 тыс. баррелей

Финмаркет10:31

Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Южный Федеральный01:06
21

Раскрыто существование безжизненных алмазных планет

Специалисты Университета штата Вашингтон и Чикагского университета выяснили, что некоторые планеты с высоким уровнем углерода могут состоять из кремнезема или алмазов, однако в Солнечной системе подобные планеты не встречаются.
Москва 2414 сентября в 10:28
8

Лукашенко уволил посла Белоруссии в Латвии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Василия Марковича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла республики в Латвии и лишил его дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».
RT на русском14:47
66

СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.
RT на русском10:10
1,2K