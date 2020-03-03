Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксBrent подорожала до $51,8 за баррель

К 8:11 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,66 (на 1,29%) до $51,79 за баррель. Днем ранее контракт подешевел на $0,73 (на 1,41%), до $51,13 за баррель.
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Цены на нефть растут после снижения накануне

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Мировые цены на нефть растут

RT на русском04 марта в 00:22

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла более чем на 3%

ТАСС03 марта в 06:30
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Сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий прокомментировал РБК решение ФБР использовать фото актера в рекламе в Facebook.
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Стало известно о намерении России обвалить цены на нефть

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Наблюдательные пункты в Идлибе сохранят свой статус, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные при карантине

Если человек оказался на больничном из-за карантина, то ему оплатят отсутствие на работе как при болезни.
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38 банков могут потерять лицензию

Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
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Житель Калуги получил 5 лет за комментарий в интернете

Уголовное дело было возбуждено после того, как житель Калуги оставил комментарий к публикации о взрыве в приемной УФСБ в Архангельске.
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Солдат армии Украины погиб и трое ранены после подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве в Донбассе.
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Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал провести индексацию пенсий в стране в 2020 году.
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ВМС Японии получили одиннадцатую подводную лодку типа «Сорю»

Подводная лодка "Орю", переданная японскому флоту, является одиннадцатой в серии из двенадцати дизель-электрических субмарин класса "Сорю", строительство которых ведут сразу две компании - Mitsubishi Heavy Industries и Kawasaki Heavy Industries.
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Названа биологическая причина желания отомстить

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В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
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В УВД по Западному административному округу Москвы проходят обыски по делу о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
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Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
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ВЭБ начинает судиться с Украиной по вопросу «Проминвестбанка»

Украина, нарушая запрет, наложенный Стокгольмским арбитражем, продала пакет акций «ПИБа» за 714,3 млн рублей неизвестному покупателю, пишет "Интерфакс".
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Семин ответил на слова Кикнадзе о его будущем в «Локомотиве»

Наставник «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слова гендиректора «железнодорожников» о том, что клуб рассмотрит несколько кандидатур на пост наставника клуба, в том числе и самого Семина.
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Комментатор Дмитрий Губерниев и глава СБР Владимир Драчев обвинили четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова в доносе на тренера биатлониста Александра Логинова, в номере которого две недели назад на ЧМ в Италии были проведены обыски.
МК-Спорт вчера в 06:28
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