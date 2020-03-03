Энергетика
ИнтерфаксBrent подорожала до $51,8 за баррель
К 8:11 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,66 (на 1,29%) до $51,79 за баррель. Днем ранее контракт подешевел на $0,73 (на 1,41%), до $51,13 за баррель.
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Экономика
Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.
Хоккей
Овечкин оформил дубль и догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ
Александр Овечкин оформил дубль и сравнялся с лидером гонки снайперов сезона, Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу за "Вашингтон", но три очка Артемия Панарина принесли победу "Рейнджерс".
Происшествия
Москвич избил фельдшера скорой помощи из-за защитного костюма
Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
Политика
Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников
Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Общество
В России зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб по контролю за распространением болезни.
Политика
Путин и Эрдоган достигли соглашения о прекращении огня в Идлибе
Мировые информационные агентства и крупнейшие издания уделяют большое внимание соглашению о прекращении огня, достигнутому в итоге переговоров президентов Путина и Эрдогана в Москве.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Политика
Путин поручил снизить взнос по ипотеке для молодых семей
Президент Владимир Путин поручил правительству проработать возможность закрепления первоначального взноса по ипотеке для молодых семей на уровне 10-15%.
Происшествия
Смертник взорвал бомбу у посольства США в Тунисе
У здания посольства США в Тунисе в пятницу произошел теракт, в результате которого пострадали два человека.
Технологии
В чипсетах Intel вновь обнаружили неустранимую уязвимость
Специалисты российской ИБ-компании Positive Technologies обнаружили неустранимую уязвимость во всех чипсетах Intel, выпущенных за последние 5 лет.
Общество
Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса
В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
Экономика
38 банков могут потерять лицензию
Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Энергетика
Новак встретится со странами, не входящими в ОПЕК
Министр энергетики России Александр Новак проводит в Вене встречу со странами, не входящими в ОПЕК, заседание всего альянса ОПЕК+ еще не началось, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
Армия и оружие
В Луганской области на мине подорвалась БМП ВСУ
Один военнослужащий погиб, трое получили минно-взрывные травмы.
Наука
Впервые в мире технологию CRISPR применили для лечения слепоты
Методы традиционной генной терапии в описанном случае применены быть не могли – ген, отвечающий за заболевание врожденным амаврозом Лебера слишком большой, и заменить его невозможно.
Политика
ВЦИОМ: 68% россиян не хотят видеть женщину на посту президента
"Если в 2016 году 89% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на посту министра здравоохранения, социального обеспечения или образования, то в 2020 году эта доля снизилась до 69%, наибольшей поддержкой женщина-политик пользуется в качестве министра социального блока правительства", - говорится в результатах исследования.
Происшествия
В СК заявили о похищении ранее пропавшей в Костромской области девочки
Следователи сообщили, что найденная восьмилетняя девочка в городе Нея Костромской области, которая ранее пропала по дороге домой, была похищена.
Здоровье
Число заразившихся новым коронавирусом превысило 100 тысяч человек
Число заболевших коронавирусом Covid-19 во всем мире на 6 марта составляет 100 276 человек; погибли 3 398 человек, выздоровели — 55 694.
Политика
Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Экономика
Россия впервые за последние три года стала импортером ржи
Россия в последние два года резко сократила урожаи ржи и впервые за последние три года начала импортировать рожь, сообщает "Российский зерновой союз" (РЗС).
Кино
Вышел финальный трейлер мультфильма «Скуби-Ду»
Выходи в прокат намечен на 14 мая. Как писал NEWS.ru, первый трейлер мультфильма компания Warner Bros. опубликовала в ноябре 2019 года.
Общество
В Петербурге актера Михаила Ефремова не пустили в самолет
Общество
Олега Тинькова обвинили в США в сокрытии активов на миллиард долларов
Из опубликованного заявления следует, что Тиньков, которому инкриминируется налоговое мошенничество, что в США является очень серьёзным преступлением, «по всей видимости, скрыл активы и доходы в размере $1 млрд, когда отказался от американского гражданства».
Политика
В Раде озвучили новый план «борьбы» за Крым и Донбасс
Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евегния Кравчук в интервью изданию "Апостроф" предложила "пробиваться" к жителям Донбасса и Крыма через телевидение.
Футбол
В 30 лет стало страшно! Александр Самедов в программе «Жизнь после спорта»
Героем очередного выпуска документального цикла «Жизнь после спорта» станет чемпион России по футболу, 5-кратный обладатель Кубка страны, победитель Суперкубка России и четвертьфиналист чемпионата мира-2018 Александр Самедов.
Армия и оружие
В Пентагоне сравнили гиперзвуковые разработки США и России
Происшествия
Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»
Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».