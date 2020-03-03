Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксBrent подорожала до $51,8 за баррель

К 8:11 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,66 (на 1,29%) до $51,79 за баррель. Днем ранее контракт подешевел на $0,73 (на 1,41%), до $51,13 за баррель.
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Brent подорожала до $51,8 за баррель

Интерфаксвчера в 00:53

Мировые цены на нефть растут

RT на русском04 марта в 00:22

Нефть уверенно дорожает на общем оптимизме

ПРАЙМвчера в 00:54

Эхономика: Нефтяные цены продолжают расти

Эхо Москвы04 марта в 11:23

Цены на нефть: WTI растет, Brent — в минусе

REGNUM04 марта в 12:52

Цены на нефть растут после снижения накануне

News.ruвчера в 01:13

Цена нефти Brent выросла на 7,1%

ТАСС02 марта в 21:03
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Экономика

Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть

В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.
РБК 04 марта в 03:51
Хоккей

Овечкин оформил дубль и догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ

Александр Овечкин оформил дубль и сравнялся с лидером гонки снайперов сезона, Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу за "Вашингтон", но три очка Артемия Панарина принесли победу "Рейнджерс".
Газета.Ru 02:19
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Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
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Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников

Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
РИА Новости 05:03
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В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб по контролю за распространением болезни.
Ведомости 08:34
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Путин и Эрдоган достигли соглашения о прекращении огня в Идлибе

Мировые информационные агентства и крупнейшие издания уделяют большое внимание соглашению о прекращении огня, достигнутому в итоге переговоров президентов Путина и Эрдогана в Москве.
ИноСМИ вчера в 15:24
Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК вчера в 07:51
Политика

Путин поручил снизить взнос по ипотеке для молодых семей

Президент Владимир Путин поручил правительству проработать возможность закрепления первоначального взноса по ипотеке для молодых семей на уровне 10-15%.
Взгляд.ру 08:19
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Жительница Иванова попросила Путина взять ее замуж

BFM.ru 08:37
Происшествия

Смертник взорвал бомбу у посольства США в Тунисе

У здания посольства США в Тунисе в пятницу произошел теракт, в результате которого пострадали два человека.
Российская газета 07:27
Технологии

В чипсетах Intel вновь обнаружили неустранимую уязвимость

Специалисты российской ИБ-компании Positive Technologies обнаружили неустранимую уязвимость во всех чипсетах Intel, выпущенных за последние 5 лет.
Киров.RU 02:25
Общество

Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса

В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
RT на русском вчера в 13:07
Происшествия

На телах погибших украинских шахматистов найдены следы уколов

Газета.Ru 07:12
Экономика

38 банков могут потерять лицензию

Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Вести.Ru 01:45
Энергетика

Новак встретится со странами, не входящими в ОПЕК

Министр энергетики России Александр Новак проводит в Вене встречу со странами, не входящими в ОПЕК, заседание всего альянса ОПЕК+ еще не началось, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
РИА Новости 07:45
Армия и оружие

В Луганской области на мине подорвалась БМП ВСУ

Один военнослужащий погиб, трое получили минно-взрывные травмы.
Новостной фронт 07:38
Наука

Впервые в мире технологию CRISPR применили для лечения слепоты

Методы традиционной генной терапии в описанном случае применены быть не могли – ген, отвечающий за заболевание врожденным амаврозом Лебера слишком большой, и заменить его невозможно.
ToDay News Ufa вчера в 12:53
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ВЦИОМ: 68% россиян не хотят видеть женщину на посту президента

"Если в 2016 году 89% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на посту министра здравоохранения, социального обеспечения или образования, то в 2020 году эта доля снизилась до 69%, наибольшей поддержкой женщина-политик пользуется в качестве министра социального блока правительства", - говорится в результатах исследования.
ТАСС вчера в 16:11
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В СК заявили о похищении ранее пропавшей в Костромской области девочки

Следователи сообщили, что найденная восьмилетняя девочка в городе Нея Костромской области, которая ранее пропала по дороге домой, была похищена.
RT на русском вчера в 08:01
Здоровье

Число заразившихся новым коронавирусом превысило 100 тысяч человек

Число заболевших коронавирусом Covid-19 во всем мире на 6 марта составляет 100 276 человек; погибли 3 398 человек, выздоровели — 55 694.
Дождь 08:21
Политика

Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:25
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия 04 марта в 11:27
Экономика

Россия впервые за последние три года стала импортером ржи

Россия в последние два года резко сократила урожаи ржи и впервые за последние три года начала импортировать рожь, сообщает "Российский зерновой союз" (РЗС).
Вести.Ru 08:42
Кино

Вышел финальный трейлер мультфильма «Скуби-Ду»

Выходи в прокат намечен на 14 мая. Как писал NEWS.ru, первый трейлер мультфильма компания Warner Bros. опубликовала в ноябре 2019 года.
News.ru 08:48
Общество

В Петербурге актера Михаила Ефремова не пустили в самолет

Российская газета 08:35
Общество

Олега Тинькова обвинили в США в сокрытии активов на миллиард долларов

Из опубликованного заявления следует, что Тиньков, которому инкриминируется налоговое мошенничество, что в США является очень серьёзным преступлением, «по всей видимости, скрыл активы и доходы в размере $1 млрд, когда отказался от американского гражданства».
REGNUM вчера в 18:15
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В Раде озвучили новый план «борьбы» за Крым и Донбасс

Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евегния Кравчук в интервью изданию "Апостроф" предложила "пробиваться" к жителям Донбасса и Крыма через телевидение.
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Футбол

В 30 лет стало страшно! Александр Самедов в программе «Жизнь после спорта»

Героем очередного выпуска документального цикла «Жизнь после спорта» станет чемпион России по футболу, 5-кратный обладатель Кубка страны, победитель Суперкубка России и четвертьфиналист чемпионата мира-2018 Александр Самедов.
Собеседник 04:14
Армия и оружие

В Пентагоне сравнили гиперзвуковые разработки США и России

Городовой вчера в 01:53
Происшествия

Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»

Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Известия 07:51
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