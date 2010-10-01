Энергетика
ИнтерфаксBrent подорожала до $62,9 за баррель
За вторник контракты подешевели на $0,21 (0,34%), до $62,38 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому же времени на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожали на $0,48 (0,84%), до $57,89 за баррель.
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Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Piter.tv вчера в 09:53
Путешествия
Посол объяснил участившиеся случаи гибели российских туристов в Турции
Возросшее количество смертей россиян в Турции связано с увеличением туристического потока из России.
РБК 01:14
Политика
В Улан-Удэ ОМОН задержал протестующих на площади Советов
В Улан-Удэ состоялся силовой разгон несанкционированной акции, продолжающейся со вчерашнего вечера.
Номер один вчера в 04:43
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Политика
Сенцов собрался вернуться в Крым «на танках»
Украинский террорист Олег Сенцов, помилованный президентом России в рамках масштабного обмена заключенными, заявил, что готов вернуться в Крым "только на танках".
Накануне.Ru вчера в 06:34
Политика
Украина приостановила расторжение соглашений с Россией
Киев начал их одностороннюю денонсацию в 2014 году после присоединения Крыма к РФ и начала конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ 01:49
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии
По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Woman.ru вчера в 06:32
Армия и оружие
Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму
Известия вчера в 21:25
Происшествия
Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 млн рублей
Столичное управление Роспотребнадзора оштрафовало компанию Healthy Food, которая через сеть вендинговых автоматов продавала продукты питания в офисных центрах столицы, на сумму порядка 2 млн рублей из-за отравлений сотрудников офисов.
ТАСС вчера в 23:35
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Гаджеты
Новый внешний аккумулятор Xiaomi получил ёмкость на 10 000 мАч
В новинке установили батарею на 10 000 мАч, а также функцию беспроводной зарядки.
Astera вчера в 11:57
Футбол
Англия пропустила от Косово на первой минуте матча
В турнирной таблице группы после трех игр сборная Англии занимает первое место (9 баллов), у Косово после четырех игр вторая строчка (8 баллов).
Bobsoccer вчера в 14:57
Гаджеты
На презентации Apple представили игровой сервис Arcade
В Купертино показали новый игровой сервис с возможностью запуска более 100 игр. Американская компания Apple представила новый сервис Arcade.
NewInform вчера в 13:42
Общество
В Норильске выпал первый снег и началась метель
Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.
ТАСС 01:06
Экономика
Россия увеличила экспорт водки на 14,7%
Объем экспорта водки из России по итогам семи месяцев 2019 года в денежном выражении вырос на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $78,7 млн, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
REGNUM вчера в 04:40
Армия и оружие
КНДР испытала сверхбольшую реактивную систему залпового огня
Председатель Госсовета КНДР присутствовал на проводившихся вчера испытаниях сверхбольшой реактивной системы залпового огня.
Российская газета 01:32
Общество
В Москве упростили процедуру получения СНИЛС
В апреле сообщалось, что в России больше не будут выдавать бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования.
Известия 01:39
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости 09 сентября в 23:10
Политика
Зеленский провел встречу с Коломойским и обсудил бизнес на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с олигархом Игорем Коломойским во вторник, 10 сентября.
Известия вчера в 22:39
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru вчера в 03:30
Политика
CNN назвал возможных кандидатов на замену уволенному Трампом Болтону
Белый дом рассматривает кандидатуры по меньшей мере десяти человек на пост помощника президента США по нацбезопасности после отставки Джона Болтона.
РБК 02:03
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Футбол
Молодёжная сборная сыграла вничью с Болгарией в матче отбора Евро-20
Молодежная сборная России по футболу сыграла вничью с командой Болгарии в отборочном матче чемпионата Европы 2021 года.
МК-Спорт 02:06
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по трубе OPAL
Суд Евросоюза встал на сторону Варшавы в ее споре с "Газпромом" по трубе Opal. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Польши.
РЕН ТВ вчера в 05:37
Технологии
Основатель «Четвертого канала» Игорь Мишин стал вице-президентом МТС
С 2014 по 2016 год был гендиректором ТНТ.
Znak.com вчера в 12:28
Общество
Россияне стали реже разводиться
По данным Росстата, россияне стали реже разводиться, пишет газета "Известия".
Газета.Ru 01:45
Общество
Подсчитаны расходы россиян на домашний быт
Расходы россиян на домашний интернет и сотовую связь выросли за год на 9 и 11 процентов соответственно, а на телевидение и онлайн-кинотеатры — уменьшились на 13 процентов.
Lenta.ru 01:08
Происшествия
Поезд сошел с рельсов и загорелся в США
Товарный поезд сошел с рельсов в американском штате Иллинойс, после чего загорелся.
Газета.Ru 01:27
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер снялась обнаженной для Playboy вместе с Трэвисом Скоттом
Кайли Дженнер показала первое фото из нового выпуска Playboy, в котором нас ждет фотосессия самой молодой миллиардерши в мире и ее возлюбленного Трэвиса Скотта.
Super.ru вчера в 11:40