Энергетика

ИзвестияИзвестияЦена на нефть марки Brent снижалась на 5,23%, до $29,35 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июле текущего года на лондонской бирже ICE 11 мая в 21:17 мск снижалась на 5,23% и достигала отметки $29,35 за баррель.
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Цены на нефть растут на новостях о сокращении добычи сырья

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Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30

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Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
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В Петербурге скончалась старейшая актриса МДТ Светлана Григорьева

Старейшая актриса Малого драматического театра - Театра Европы Светлана Григорьева скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни, сообщает официальный сайт театра.
Российская газета вчера в 11:27
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Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

Газета.Ru вчера в 09:44
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По факту пожара в петербургской больнице возбуждено уголовное дело

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Туктамышева показала пикантные фото домашней фотосессии по FaceTime

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала снимки с домашней фотосессии.
Metaratings вчера в 05:55
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Турция готовится открыть туристический сезон в июне

Турция готовится к открытию туристического сезона уже в июне текущего года.
Хабаровский край сегодня вчера в 20:00
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Депутат Рады назвал МИД Украины рассадником шизофрении

МИД Украины сделало ненавистническое заявление по трагедии 2 мая в Одессе, продемонстрировав свою "шизофрению", об этом в интервью телеканалу "112" заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Вадим Рабинович.
РИА Новости вчера в 22:31
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Общество

Роспотребнадзор рассказал, какие магазины планируют открыть первыми

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что магазины одежды и обуви могут быть открыты на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Моллы.Ru вчера в 04:40
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Общество

Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы

Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы.
Lenta.ru вчера в 21:15
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Экономика

Как банк «Роснефти» оказался крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей»

После продажи "Ведомостей" издатель остался должен эти деньги уже новым владельцам – это и есть большая часть текущей задолженности БНМ.
Ведомости 02:15
Политика

В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство

Законопроект о наказании чиновников за хамство, который предусматривает административную ответственность, внесли в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 02:20
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Политика

В Крыму заявили, что Климкин «сел в лужу» с прогнозами по полуострову

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил РИА Новости, что экс-глава МИД Украины Павел Климкин опростоволосился в своих прогнозах насчет "возвращения" полуострова.
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Общество

В Подмосковье продлены некоторые ограничения

В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
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Общество

Вильфанд пообещал россиянам неоднородное лето

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что погода предстоящим летом будет неоднородной.
Известия вчера в 23:23
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Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
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Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости вчера в 09:40
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Общество

В Крыму режим самоизоляции продлили до лета

В Крыму продлили режим самоизоляции до 31 мая. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова.
Московский Комсомолец вчера в 09:24
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Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне

Длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, ожидают россиян в июне.
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Происшествия

С бизнесменов Манашировых сняли одно из обвинений

Особенно господ Манашировых, по материалам дела, интересовали расположенные в Коми и занимающиеся в этой республике добычей и транспортировкой нефтепродуктов ЗАО "Со-Газ-Ойл" и "Юг-Газэнергоресурс", а также реализовывавшая сырье московская "ПНП-Нефтесервис".
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«Какая-то вы уже неинтересная и скучная», «Теперь ясно, почему Тимур после вас на Анастасии женился, потому что вы похожи чем-то», «Сейчас начнется «копирует Решетову», «хочет вернуть Тимати», натурель явно лучше», — пишут в социальных сетях.
StarHit.ru 10 мая в 07:00
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Общество

В Ростовской области режим самоизоляции продлится до особого распоряжения

Как сообщало ИА REGNUM, ранее донской губернатор Василий Голубев заявил, что после майских праздников в регионе может быть принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
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Политика

Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости вчера в 07:39
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Здоровье

Калужская областная больница начала прием пациентов с коронавирусом

В пятом корпусе Калужской областной больнице утром 11 мая открылось отделение, в котором будут лечить пациентов с коронавирусной инфекцией.
Kaluga24.tv вчера в 01:56
Экономика

Владимир Путин объявил о поддержке малого и среднего бизнеса

Глава государства Владимир Путин на сегодняшнем совещании с губернаторами и министрами заявил о запуске ряда мер поддержки экономики и граждан.
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Экономика

Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля

Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:19
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Политика

Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая

"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС вчера в 09:41
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Общество

Утверждены правила единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет

Правительство утвердило правила единовременных выплат на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщается на сайте кабинета министров.
Российская газета вчера в 17:05
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Музыка

Новый клип группы Little Big попал в тренды YouTube

Видеоклип российской группы Little Big на песню Hypnodancer, в котором музыканты с помощью «гипнотанца», грабят казино, попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Профиль 10 мая в 09:18
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