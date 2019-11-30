Футбол
Ставка TVБрешия - Аталанта: прогноз Юргиса Сабониса 30 ноября 2019
Аталанта в последнее время имеет большие трудности с построением обороны. Пропустили 3 гола от Ювентуса, до этого - 5 от Ман Сити.
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Общество
Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля
Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Происшествия
В британском порту Портленд задержали судно с крымчанами на борту
В британском Портленде задержали судно «Джирех» (Jireh), которое шло под флагом Нигерии.
Армия и оружие
ORF: Санкции США против Индии могут ударить против самого Вашингтона
Введенные Штатами санкции против Индии за покупку российских ракетных комплексов C-400 могут негативным образом обернуться против самих США.
Футбол
Черчесов прокомментировал результаты жеребьевки Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на результаты жеребьевки, которая определила соперников сборной России в матчах группового этапа Евро-2020.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены
Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
Футбол
Моуринью пригласил болбоя «Тоттенхэма» на командный обед
Болбой «Тоттенхэма» Каллум Хайнс посетит командный обед перед матчем АПЛ с «Борнмутом».
Хоккей
Александр Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голам в большинстве
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
Происшествия
В Ярославле произошёл хлопок газа в жилом доме
Наука
Впервые во Вселенной в самом холодном месте создано вещество
Политика
Первый президент Украины дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский на предстоящих переговорах с лидерами стран-участниц «нормандского формата» должен в первую очередь руководствоваться национальными интересами.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике
Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
Происшествия
Останки пропавшей пожилой женщины найдены в Ленинградской области
Жительница Ленинградской области обнаружила останки своей 81-летней пропавшей бабушки. Она находилась в розыске с октября.
Общество
Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки
Одному из самых известных мальтийских бизнесменов Юргену Фенеку предьявлены обвинения в соучастии в убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции, передает РИА Новости.
Политика
В МИД Греции осудили агрессивные высказывания Эрдогана
Резкие заявления внешнеполитического ведомства Греции прозвучали в ответ на озвученные президентом Турции Реджепом Эрдоганом планы продолжить разведку и бурение в исключительной экономической зоне Кипра, и «никакие крики и вопли» не смогут этому воспрепятствовать.
Общество
Кудрин предложил отказаться от выполнения всех задач «сверху»
В России нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху».
Армия и оружие
Белорусские СМИ назвали невыгодной покупку российских Су-30СМ
Происшествия
Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
Политика
Посольство России ответило на критику США в адрес закона об иноагентах
Посольство России в США призывало Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела страны на фоне заявлений госдепартамента по новому закону о деятельности СМИ-иноагентов.
Экономика
Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты
Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
Культура
Военную драму «Ржев» покажут в Музее Победы в Москве
Предпремьерный показ военной драмы «Ржев» состоится 30 ноября в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы в Москве.
Шоу-бизнес
Киркоров показал личный вагон, в котором гастролирует по стране
Певец Филипп Киркоров показал комфортабельный вагон, в котором ездит на гастроли по стране.
Общество
Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына
Встреча родственников завершилась через час - как сообщил отец обвиняемого, он намерен вновь приехать к сыну после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится в середине декабря.
Технологии
Бесплатное обновление до Windows 10 всё ещё доступно пользователям
Один из посетителей площадки Reddit, назвавшийся инженером Microsoft, подтвердил, что бесплатное обновление ОС до Windows 10 остаётся доступным.
Экономика
Кудрин не видит рисков роста безработицы в РФ в связи с цифровизацией
За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 20 регионах, в 60 субъектах отмечен рост показателя.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк идет на поправку после операции
Поклонники «няни Вики» надеются, что эта информация правдива и звезда действительно идет на поправку.