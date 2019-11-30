Аталанта в последнее время имеет большие трудности с построением обороны. Пропустили 3 гола от Ювентуса, до этого - 5 от Ман Сити.

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Общество Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.

Футбол Черчесов прокомментировал результаты жеребьевки Евро-2020 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на результаты жеребьевки, которая определила соперников сборной России в матчах группового этапа Евро-2020.

Единоборства Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.

Общество В России расширили список сильнодействующих веществ Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"

Политика Первый президент Украины дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский на предстоящих переговорах с лидерами стран-участниц «нормандского формата» должен в первую очередь руководствоваться национальными интересами.

Общество Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки Одному из самых известных мальтийских бизнесменов Юргену Фенеку предьявлены обвинения в соучастии в убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции, передает РИА Новости.

Политика В МИД Греции осудили агрессивные высказывания Эрдогана Резкие заявления внешнеполитического ведомства Греции прозвучали в ответ на озвученные президентом Турции Реджепом Эрдоганом планы продолжить разведку и бурение в исключительной экономической зоне Кипра, и «никакие крики и вопли» не смогут этому воспрепятствовать.

Экономика Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).