Футбол

Ставка TVСтавка TVБрешия - Аталанта: прогноз Юргиса Сабониса 30 ноября 2019

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Аталанта в последнее время имеет большие трудности с построением обороны. Пропустили 3 гола от Ювентуса, до этого - 5 от Ман Сити.
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Экспресс дня 30 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

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«Ньюкасл» — «Манчестер Сити», 30 ноября, прогноз на матч АПЛ

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«Ньюкасл» – «Манчестер Сити»: потеряют ли очки «горожане»?

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Ньюкасл - Манчестер Сити: прогноз Ильи Веприков 30 ноября 2019

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Общество

Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля

Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Вести.Ru вчера в 11:00
Происшествия

В британском порту Портленд задержали судно с крымчанами на борту

В британском Портленде задержали судно «Джирех» (Jireh), которое шло под флагом Нигерии.
РБК вчера в 19:06
Армия и оружие

ORF: Санкции США против Индии могут ударить против самого Вашингтона

Введенные Штатами санкции против Индии за покупку российских ракетных комплексов C-400 могут негативным образом обернуться против самих США.
Дни24 11:35
Футбол

Черчесов прокомментировал результаты жеребьевки Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на результаты жеребьевки, которая определила соперников сборной России в матчах группового этапа Евро-2020.
Взгляд.ру 13:38
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт вчера в 17:10
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены

Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
Uznayvse.ru 08:19
Футбол

Моуринью пригласил болбоя «Тоттенхэма» на командный обед

Болбой «Тоттенхэма» Каллум Хайнс посетит командный обед перед матчем АПЛ с «Борнмутом».
Sports.ru вчера в 15:47
Хоккей

Александр Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голам в большинстве

Российская газета 01:23
Общество

В России расширили список сильнодействующих веществ

Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
РИА Новости 18:29
Происшествия

В Ярославле произошёл хлопок газа в жилом доме

RT на русском 16:13
Наука

Впервые во Вселенной в самом холодном месте создано вещество

Evo-rus.com вчера в 13:20
Политика

Первый президент Украины дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский на предстоящих переговорах с лидерами стран-участниц «нормандского формата» должен в первую очередь руководствоваться национальными интересами.
РБК 19:32
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике

Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
REGNUM 08:14
Происшествия

Останки пропавшей пожилой женщины найдены в Ленинградской области

Жительница Ленинградской области обнаружила останки своей 81-летней пропавшей бабушки. Она находилась в розыске с октября.
Российская газета 19:54
Общество

Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки

Одному из самых известных мальтийских бизнесменов Юргену Фенеку предьявлены обвинения в соучастии в убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 17:59
Общество

Ди Каприо отверг обвинения в финансировании поджогов в Амазонии

РИА Новости 17:38
Политика

В МИД Греции осудили агрессивные высказывания Эрдогана

Резкие заявления внешнеполитического ведомства Греции прозвучали в ответ на озвученные президентом Турции Реджепом Эрдоганом планы продолжить разведку и бурение в исключительной экономической зоне Кипра, и «никакие крики и вопли» не смогут этому воспрепятствовать.
REGNUM 19:31
Общество

Кудрин предложил отказаться от выполнения всех задач «сверху»

В России нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху».
РБК 07:01
Армия и оружие

Белорусские СМИ назвали невыгодной покупку российских Су-30СМ

РЕН ТВ вчера в 12:12
Происшествия

Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
ТАСС 13:20
Политика

Посольство России ответило на критику США в адрес закона об иноагентах

Посольство России в США призывало Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела страны на фоне заявлений госдепартамента по новому закону о деятельности СМИ-иноагентов.
РИА Новости 19:44
Экономика

Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
REGNUM вчера в 04:16
Культура

Военную драму «Ржев» покажут в Музее Победы в Москве

Предпремьерный показ военной драмы «Ржев» состоится 30 ноября в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы в Москве.
АиФ Тверь 04:51
Шоу-бизнес

Киркоров показал личный вагон, в котором гастролирует по стране

Певец Филипп Киркоров показал комфортабельный вагон, в котором ездит на гастроли по стране.
URA.Ru 14:00
Общество

Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына

Встреча родственников завершилась через час - как сообщил отец обвиняемого, он намерен вновь приехать к сыну после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится в середине декабря.
Газета.Ru вчера в 07:58
Происшествия

Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

РБК 05:08
Технологии

Бесплатное обновление до Windows 10 всё ещё доступно пользователям

Один из посетителей площадки Reddit, назвавшийся инженером Microsoft, подтвердил, что бесплатное обновление ОС до Windows 10 остаётся доступным.
3DNews 15:04
Экономика

Кудрин не видит рисков роста безработицы в РФ в связи с цифровизацией

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 20 регионах, в 60 субъектах отмечен рост показателя.
Будущее России. Национальные проекты 12:34
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк идет на поправку после операции

Поклонники «няни Вики» надеются, что эта информация правдива и звезда действительно идет на поправку.
Gazeta.SPb 13:20
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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