Футбол

Soccer.ruSoccer.ruБрестское «Динамо» впервые стало чемпионом Беларуси

Динамо (Брест) — Витебск
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Беларуси, сегодня
ОСК Брестский
Алексей Хобленко
38′
"Динамо" из Бреста впервые в своей истории стало чемпионом Беларуси. Брестский клуб дома обыграл "Витебск" со счетом 1:0 в игре 29-го тура. В параллельной встрече БАТЭ разгромил минское "Динамо" со счетом 3:0.Таким образом за тур до конца у "Динамо" 72 очка, а у борисовского клуба 67 баллов.
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