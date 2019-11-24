"Динамо" (Брест) прервало серию из 13 титулов БАТЭ, став чемпионом Беларуси. "Золотым" для брестчан стал матч с "Витебском", в котором они выиграли со счетом 1:0. Благодаря этой победе динамовцы за тур до конца сезона оторвались от борисовчан на пять очков.

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