Футбол

Российская газетаРоссийская газетаБрестское «Динамо» впервые выиграло чемпионат Беларуси

Динамо (Брест) — Витебск
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Беларуси, сегодня
ОСК Брестский
Алексей Хобленко
38′
"Динамо" (Брест) прервало серию из 13 титулов БАТЭ, став чемпионом Беларуси. "Золотым" для брестчан стал матч с "Витебском", в котором они выиграли со счетом 1:0. Благодаря этой победе динамовцы за тур до конца сезона оторвались от борисовчан на пять очков.
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Брестское «Динамо» выиграло чемпионат Белоруссии, прервав 13-летнюю серию БАТЭ

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