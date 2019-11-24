"Динамо" (Брест) прервало серию из 13 титулов БАТЭ, став чемпионом Беларуси. "Золотым" для брестчан стал матч с "Витебском", в котором они выиграли со счетом 1:0. Благодаря этой победе динамовцы за тур до конца сезона оторвались от борисовчан на пять очков.

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Политика В Госдуме оценили слова украинского генерала о военной базе в Крыму Профессиональной неотесанностью назвал депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек высказывание украинского генерала Руслана Хомчака о российской военной базе в Крыму, которая якобы "кошмарит Европу и влияет на Северную Африку".

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Происшествия Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.

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Общество Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.