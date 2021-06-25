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Бриг «Россия» прошел по Неве на празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге начался праздник выпускников «Алые паруса».
Lenta.ru
На Дворцовую площадь пускали только выпускников и их педагогов.
Российская газета
Перед выпускниками выступят: Светлана Лобода, Cream Soda, Ирина Дубцова, Jony, Niletto, Алина Астровская, Антон Лаврентьев и Ваня Дмитриенко.
Фонтанка.Ру
После завершения песенной части праздника по Неве под алыми парусами пройдет бриг «Россия».
Вечерняя Москва

Подробнее о событии

Бриг «Россия» прошел по Неве на кульминации праздника «Алые паруса»

РБК19:20

У пунктов пропуска на «Алые паруса» в Петербурге образовались очереди

Коммерсантъвчера в 16:47

«Алые паруса»-2021: в масках и с Александром Невским

Петербургский дневник18:15

Бриг с алыми парусами проплыл по Неве

Gazeta.SPb18:39

Бриг «Россия» под алыми парусами прошел по Неве

Фонтанка.Ру18:30

Ургант пошутил о масках перед толпой выпускников на празднике «Алые паруса»

Царьград17:18

Свои «Алые паруса» в Нарьян-Маре прошли раньше Петербурга

Konkretno.ru23 июня в 14:34
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