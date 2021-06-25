РИА НовостиБриг «Россия» прошел по Неве на празднике «Алые паруса» в Санкт-ПетербургеВ Санкт-Петербурге начался праздник выпускников «Алые паруса».Lenta.ruНа Дворцовую площадь пускали только выпускников и их педагогов.Российская газетаПеред выпускниками выступят: Светлана Лобода, Cream Soda, Ирина Дубцова, Jony, Niletto, Алина Астровская, Антон Лаврентьев и Ваня Дмитриенко.Фонтанка.РуПосле завершения песенной части праздника по Неве под алыми парусами пройдет бриг «Россия».Вечерняя МоскваЧитать далееСвернутьПятый каналПятый каналТелеканал Санкт-ПетербургLife.ruМИР 24Дождь78.ruПетербургский дневникРЕН ТВSuper.ruРоссийская газетаФорпост Северо-ЗападРЕН ТВЦарьградНевские НовостиGazeta.SPbРегион 29Фонтанка.РуLife.ruПетербургский дневникМойка78ИзвестияРоссийский ВестникПятый каналФАННародные новостиАК&МАБНКомсомольская правдаПодробнее о событииБриг «Россия» прошел по Неве на кульминации праздника «Алые паруса»РБК19:20У пунктов пропуска на «Алые паруса» в Петербурге образовались очередиКоммерсантъвчера в 16:47«Алые паруса»-2021: в масках и с Александром НевскимПетербургский дневник18:15Бриг с алыми парусами проплыл по НевеGazeta.SPb18:39Бриг «Россия» под алыми парусами прошел по НевеФонтанка.Ру18:30Ургант пошутил о масках перед толпой выпускников на празднике «Алые паруса»Царьград17:18Свои «Алые паруса» в Нарьян-Маре прошли раньше ПетербургаKonkretno.ru23 июня в 14:34Показать ещёОценить1KПоделиться