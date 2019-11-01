РПЛ
iReactorБригада Виталия Мешкова обслужит матч «Зенита» со «Спартаком»
Главный поединок уик-энда, в котором «Зенит» из Санкт-Петербурга на стадионе «Газпром Арена» примет столичный «Спартак», будут обсуживать Виталий Мешков, его ассистентами станут Максим Гаврилин и Алексей Стипиди. Ответственными за систему VAR назначены Михаил Вилков и Евгений Турбин.
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Матч «Зенит» — «Спартак» судит Мешков, Вилков — ВАР. Еськов — резервный рефери дерби «Локо» — «Динамо»
Спорт-Экспресс27 ноября в 06:38
Сергей Хусаинов: Решение отстранить Вилкова было для отвода глаз, чтобы успокоить общественность
Советский спорт27 ноября в 09:49
Сергей Хусаинов: «Отстранение Вилкова было для отвода глаз, чтобы успокоить общественность»
Sports.ru27 ноября в 10:18
Мешков будет главным арбитром на матче «Зенит» — «Спартак». Вилков — ответственный за VAR
Sportbox.RU27 ноября в 07:15
Экс-судья ФИФА Хусаинов: «Решение отстранить Вилкова было для отвода глаз, чтобы успокоить общественность»
Бомбардир.ру27 ноября в 09:58
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