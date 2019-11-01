РПЛ
iReactorБригада Виталия Мешкова обслужит матч «Зенита» со «Спартаком»
Главный поединок уик-энда, в котором «Зенит» из Санкт-Петербурга на стадионе «Газпром Арена» примет столичный «Спартак», будут обсуживать Виталий Мешков, его ассистентами станут Максим Гаврилин и Алексей Стипиди. Ответственными за систему VAR назначены Михаил Вилков и Евгений Турбин.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 16:04, Вашингтон
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