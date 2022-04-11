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Бригада морской пехоты Украины в Мариуполе заявила, что командование ВСУ бросило их

Украинская 36-я отдельная бригада морской пехоты, которая находится в Мариуполе, пожаловалась, что ресурсы бригады истощены, а командование бросило своих подчиненных на верную смерть, сообщает украинское интернет-издание Страна.ua.
РИА Новости
В сообщении говорится о нежелании украинских властей и командования вооруженных сил Украины прийти на помощь заблокированным в Мариуполе военнослужащим.
РИА Новости
«Сегодня будет, наверное, крайний бой так как боекомплекта не осталось», — говорится в обращении.
Lenta.ru
«Гора раненых составляет чуть ли не половину бригады... Пехота вся погибла и стрелковые бои ведут артиллеристы, зенитчики, связисты, водители и повара», — приводятся слова бригады.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Бригада морской пехоты Украины в Мариуполе заявила, что командование ВСУ их бросило
Life.ru08:12
Страна.ua: командование бросило украинскую бригаду морской пехоты в Мариуполе
РИА Новости06:23
Бригада морской пехоты Украины в Мариуполе сообщила, что командование ВСУ бросило их
Газета.Ru07:30
Украинское командование бросило своих морпехов
Smotrim.ru06:48
Украинские морпехи, обороняющие Мариуполь, заявили о своей обреченности
ANNA-News06:39
Бригада морской пехоты Украины в Мариуполе заявила, что командование ВСУ бросило их
Lenta.ru06:30
Украинские морпехи в Мариуполе заявили, что командование ВСУ бросило их
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