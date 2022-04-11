Украинская 36-я отдельная бригада морской пехоты, которая находится в Мариуполе, пожаловалась, что ресурсы бригады истощены, а командование бросило своих подчиненных на верную смерть, сообщает украинское интернет-издание Страна.ua.
Менеджер труппы «Украинский классический балет» Наталья Иорданов в интервью итальянской газете Repubblica рассказала, что по требованию руководства министерства культуры Украины и Национальной оперы в ходе тура по Италии они были вынуждены заменить «Лебединое озеро» балетом «Жизель».