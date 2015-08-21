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После поражения в матче 9-го тура чемпионата Англии с «Шеффилд Юнайтед» британские СМИ изобразили главного тренера лондонского «Арсенала» Унаи Эмери, который ранее возглавлял московский «Спартак», в образе главного героя фильма «Джокер».
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