Российская газетаБританцы назвали логичными требования Путина о гарантиях безопасностиПодписчики страницы телеканала Sky News в фейсбуке и твиттере назвали логичными требования Владимира Путина к США и НАТО о гарантиях безопасности.РИА НовостиНа большой пресс-конференции журналистка Sky News спросила президента о "возможности нападения" России на Украину.РИА Новости"Россия не собирается ставить свои ракеты на крыльцо США, в то время как страны НАТО намерены располагать ракеты в нескольких минутах от Кремля", — написал whitehallgate1.РИА Новости«Единственная угроза войны исходит от Запада – Британии, США, Украины, Германии», – добавил Freespeechmarty, подчеркнув, что Россия лишь хочет жить в мире, и поддержал Москву.Взгляд.руЧитать далееСвернутьПятый каналПятый каналГородовойРоссийская газетаФАНГазета.RuИноСМИЦентральная Служба НовостейA42.RUNewInformЭксперт Северо-ЗападСоюзное ВечеPravda.RuRTVIПолитическая ЭкспертизаСусанинЗакC.РуПолитика СегодняПодробнее о событииПутин потребовал от Запада немедленно предоставить России гарантии безопасностиRTVIвчера в 06:49Гарантии безопасности нужны для сохранения семейных ценностейРИА Новостивчера в 10:56Читатели SkyNews поддержали требования Путина о гарантиях безопасностиМосковский Комсомолецвчера в 10:25Читатели Skynews поддержали требования Путина к НАТО о гарантиях полной безопасностиNewInformвчера в 09:52Эксперт: Путин выразил жесткую позицию РФ по безопасности, но оставил место компромиссуТАССвчера в 11:54Владимир Путин о гарантиях ненападения на Украину: идите вы со своими озабоченностямиLenta.ruвчера в 05:47Путин прямым текстом послал НАТО: «Идите вы»Царьградвчера в 05:40Показать ещёОценить9Поделиться