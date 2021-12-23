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Британцы назвали логичными требования Путина о гарантиях безопасности

Подписчики страницы телеканала Sky News в фейсбуке и твиттере назвали логичными требования Владимира Путина к США и НАТО о гарантиях безопасности.
РИА Новости
На большой пресс-конференции журналистка Sky News спросила президента о "возможности нападения" России на Украину.
РИА Новости
"Россия не собирается ставить свои ракеты на крыльцо США, в то время как страны НАТО намерены располагать ракеты в нескольких минутах от Кремля", — написал whitehallgate1.
РИА Новости
«Единственная угроза войны исходит от Запада – Британии, США, Украины, Германии», – добавил Freespeechmarty, подчеркнув, что Россия лишь хочет жить в мире, и поддержал Москву.
Взгляд.ру

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