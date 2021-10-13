Выступая на энергетической неделе в Москве, российский лидер отметил, что нехватка газа в Европе произошла из-за того, что в подземные хранилища вовремя не закачали нужный объем сырья и тем самым создали дефицит.
Президент Чехии Милош Земан страдает печеночной энцефалопатией, сообщило сетевое издание Deník N со ссылкой на источники в окружении главы государства и в Центральном военном госпитале (ЦВГ), куда его госпитализировали на этой неделе.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова 13 октября осудила российского бойца Хабиба Нурмагомедова за шутку о драке в метро Москвы, в результате которой серьезно пострадал мужчина.