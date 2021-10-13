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Британцы обратились к президенту России Владимиру Путину из-за топливного кризиса

Читатели Daily Mail обратились к Владимиру Путину из-за топливного кризиса в Европе.
РИА Новости
Выступая на энергетической неделе в Москве, российский лидер отметил, что нехватка газа в Европе произошла из-за того, что в подземные хранилища вовремя не закачали нужный объем сырья и тем самым создали дефицит.
РИА Новости
Путин назвал заявления о том, что Россия использует свои возможности в энергетике как геополитическое оружие, необоснованными.
РИА Новости
"Путин, пожалуйста, спаси нас от Бориса (Джонсона — Прим. ред.)", — написал Rob.
РИА Новости

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